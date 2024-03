Autonomia differenziata, l'attacco di Zan: «È una legge-truffa»

«Quella dell'autonomia differenziata è una legge-truffa perché non solo non ci sono i soldi ma i livelli di assistenza peggiorerebbero: già la sanità vede liste di attesa lunghissime con persone che rinunciano a curarsi, con la legge Calderoli questa situazione peggiorerebbe ulteriormente»: in occasione della tappa padovana di "Stesso Paese, stessi diritti", tour che il "camper dei diritti" della Cgil sta compiendo in tutta Italia per protestare contro il disegno di autonomia differenziata, anche il deputato del Pd Alessandro Zan si è presentato in piazza dei Signori a Padova per dire la sua.

Zan e l'autonomia differenziata

E lo ha fatto senza usare mezzi termini: «Le istanze autonomiste di questa regione vanno ascoltate ed accolte, la sinistra lo deve fare, ma queste non sono istanze autonomiste: questa è una vera e propria truffa della Lega, che ha accettato il premierato, altra legge veramente pericolosa sotto il profilo dell'equilibrio dei poteri del nostro Paese. Il tutto giocando sulla pelle dei cittadini: il Ddl Calderoli va contrastato in tutti i modi. Peraltro Fratelli d'Italia si riempie la bocca di parole quali “nazione” e “patria” e poi le svendono accettando una legge che di fatto spacca il Paese e che non conviene neanche al Nord. Il Veneto non deve chiudersi a riccio bensì aprirsi al mondo: avere certe leggi creerebbe un danno anche agli investitori esteri, che trovando leggi “regionalizzate” farebbero magari marcia indietro».