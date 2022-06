Bloccati dai residenti i lavori al parco di Pontevigodarzere

«Resistiamo, contro l'arroganza di chi cala dall'alto decisioni incomprensibili». Erano una ventina i residenti di Pontevigodarzere che ieri mattina si sono dati appuntamento al parco di via Cortivo per bloccare i lavori per la realizzazione della nuova area cani. A guidarli la consigliera comunale di Rifondazione Daniela Ruffini, che già lunedì pomeriggio aveva indetto una protesta per «chiedere la restituzione del parco ai bambini». «La partecipazione attiva dei residenti fa capire che si tratta di una decisione non condivisa con i cittadini - spiega la consigliera - Ieri pomeriggio eravamo in cento a chiedere che l'unica area verde attrezzata del quartiere venga lasciata così com'è. A pochi metri esiste già un'area cani, che si utilizzi quella o che si trovi un'altra soluzione». Dopo il blocco dei lavori che proseguito fino a sera i contestatori hanno fatto partire una raccolta firme e hanno chiesto un «confronto urgente e immediato con il sindaco Giordani». Sul tema si è moss anche Rossella Salvan, candidata della lista del candidato sindaco del centrodestra, Francesco Peghin. Oggi cosa succederà?