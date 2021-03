Bressa sul nuovo ipermercato Rossetto: «Troppo impattante»

L'assessore al commercio: «L'autorizzazione a questo tipo di intervento edilizio risale alla fine del 1998. E’ stato poi l'allora commissario straordinario, Paolo De Biagi, che durante la primavera del 2016, ha deciso per l'accorpamento di due fabbricati in un’unica grande struttura che invece nell’idea originaria avrebbero dovuto restare completamente separati. Se fosse dipeso da noi, non avremmo mai consentito una costruzione di tali dimensioni. Inoltre non avremmo mai concesso una così grande superficie di vendita»