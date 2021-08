Caporlato, sindacati sul piede di guerra

Pieretti, Adl Cobas: «Di positivo c'è che i lavoratori sono stati pagati per quanto riguarda il mese di luglio e agosto, ma secondo dei contratti che non rispettano le ore effettive che i lavoratori effettivamente facevano». Secondo BM Service i lavoratori dipendevano da Grafica Veneta. «Un aspetto che va chiarito, per questo abbiamo fatto la richiesta di avere tutti al tavolo». Scarpa, Fiom: «Alla fine questi lavoratori non li vuole nessuno, né Grafica Veneta che BM Service. Che ci fossero dei lavoratori di BM Service che lavoravano in nero a Grafica Veneta è qualcosa che dimostreremo nei prossimi giorni»