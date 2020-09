Meloni su Padova: «Quartieri abbandonati a loro stessi»

«Una città bellissima, ospita la seconda università più antica del mondo. Anche qui come in tutte le città governate dal centro sinistra c’è troppa delinquenza e troppo degrado in certe zone. Certi quartieri sono letteralmente abbandonati a loro stessi. Vi ricordate cosa successe proprio qui al povero Brumotti?». Parla così di Padova, Giorgia Meloni in città per sostenere i candidati di FdI alle Regionali