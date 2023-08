La rotonda infinita di via Scapacchiò

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I lavori avrebbero dovuto terminare il 30 di giugno, ma via Scapacchiò a Selvazzano Dentro è ancora un cantiere a cielo aperto. E' vero che è estate, una stagione in cui tutti i comuni approfittano per fare interventi che sarebbe più difficoltoso fare quando il traffico è maggiornente sostenuto, però c'è tanto malconento tra i cittadini. E non parliamo solo delle attività commerciali, che hanno tutte le buone ragioni a lamentarsi. Attività dedite alla ristorazione, l'enoteca, la macelleria, perfino il ferramenta ha di certo pagato lo scotto di non vedersi più passare davanti da tre mesi nessuno, ma anche semplcemente i cittadini che devono muoversi cominciano a storcere il naso. Selvazzano Dentro è un comune commissariato, l'esperienza dell'amministrazione Rossi è finita come peggio non si poteva, ma anche il commissario prefettizio, è stato infatti nominato Samuele De Lucia, evidentemente non è riuscito a risolvere quei problemi che esulano dalla questione riguardanti la caduta dell'amministrazione e che perà sono stati gli argomenti che hanno portato a creare un clima di sfiducia attorno alla maggioranza.