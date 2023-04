Zaia su immigrazione: «Quadruplicati gli arrivi, l'Europa sbaglia»

«C'è una grande preoccupazione ma anche una grande speranza, il Ministro Piantedosi che è garanzia di serietà. Rispetto agli altri anni sono quadruplicati gli arrivi, l'Europa non può più pensare che Lampedusa sia confine solo italiano», ha dichiarato a Treviso il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. «Io sono un europeista convinto ma non si può continuare senza una linea politica precisa che non sia quella di scaricare i problemi sui paesi. E' ora che si prendano delle decisioni chiare e che si stringano accordi con gli Stati da cui partono queste persone, se non sono territori colpiti dalla guerra», ha precisato indicando la direzione che dovrebbe prendere Bruxelles. Infine torna un concetto caro alla politica anche se sempre relegato a intenzione: «Questi paesi vanno aiutati a casa loro, non c'è altra via».