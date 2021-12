Caos tamponi, file fuori dall'ospedale dei Colli nel giorno di Santo Stefano

Caos tamponi anche nel giorno di Santo Stefano. Anche oggi 26 dicembre le code all'ospedale dei Colli per eseguire un tampone arrivano fino all'esterno della struttura. Al freddo molte famiglie con bambini e anziani, che non hanno nessuna precedenza. La macchina della Ulss sembra essersi inceppata davanti alla troppa richiesta, emersa per via della variante Omicron e il grande aumento dei contagi. Esiste però anche il punto tamponi in via San Massimo, dove la situazione è molto più sottocontrollo ma dove possono rivolgersi soli coloro che hanno prenotato