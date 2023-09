“Adolescenti che fatica”: un ciclo di incontri gratuiti per genitori a Padova

Dal 19 settembre tre incontri gratuiti condotti da esperte psicologhe per fornire ai genitori consigli e strumenti utili a sostenere i ragazzi in questo periodo cruciale della vita.

Non è chiaro chi lo tema di più il fatico periodo: se i genitori o gli stessi protagonisti. Comunque sia l'adolescenza è una fase di passaggio, alle volte molto conflittuale, comunque faticoso perché richiede comprensione, da parte di tutti, dei grandi cambiamenti in corso.

Come tutte le fasi di transizione è un periodo caratterizzato da un'instabilità emotiva alle volte tempestosa che sembra impossibile riuscire ad accogliere e comprendere, tanto più in un contesto storico e sociale povero di positivi riferimenti educativi.

Per aiutare a comprendere i cambiamenti tipici dell'adolescenza e poter vivere al meglio questa fase della vita - sostenendo i propri figli - il progetto Impariamo a Sognare propone un ciclo di incontri dedicati ai genitori interessati che prenderà il via il 19 settembre alle 20 in Sala Pinelli – Spazio Allegro via Pinelli 2 (zona Crocefisso). L'intero ciclo prevede tre incontri – il 19 e il 26 settembre e il 3 ottobre, stessa ora e stesso luogo.

Scarica la locandina con tutti gli appuntamenti in programma

Roberta Evangelista e Lucia Focella, psicologhe con lunga esperienza con il tema dell'adolescenza, condurranno l'incontro privilegiando lo stile colloquiale e l'ascolto delle esperienze, accogliendo le domande e gli interrogativi dei partecipanti.

L'obiettivo è quello di offrire ai genitori strumenti di dialogo e d'intervento utili per saldare in famiglia una vera e propria alleanza in grado di affrontare con relativa serenità una fase comunque cruciale per la vita di ciascuno.

L'iniziativa è promossa dall'associazione Enars Acli in collaborazione con Spazio Allegro – la comunità di riferimento che gestisce lo spazio di via Pinelli.

Per informazioni: spazioallegro.padova@gmail.com

Info web

https://www.facebook.com/profile.php?id=100092726910238

Foto articolo da comunicato stampa