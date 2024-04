Iniziati in zona termale i lavori per la realizzazione di un'area di sosta per camper

Sono iniziati a Montegrotto Terme, in via Neroniana, i lavori per la realizzazione di Camper Plaza, un’area di sosta attrezzata per camper con 70 piazzole. Il progetto nasce da un’idea di Chicco Contin e della sua società, la Orange S.r.l.s, una realtà consolidata con oltre 30 anni di esperienza nell’organizzazione di eventi e nella gestione di strutture ricettive.

Area camper

L’area di sosta di Montegrotto Terme fa parte di un progetto più ampio, già esecutivo, che prevede la realizzazione da parte di Orange Srls, entro il 2024, di altre tre aree di sosta nella zona di Verona, Trieste e Ventimiglia; per un totale di 4 aree di sosta camper attrezzate e 300 posti camper. Camper Plaza offrirà 70 piazzole di sosta per camper attrezzate a pagamento, accessibili 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno. Oltre ai servizi di base di camper service (scarico liquidi reflui e carico acqua), saranno disponibili numerosi servizi aggiuntivi per arricchire l'esperienza dei camperisti; tra questi bagni e docce, lavanderia a gettone, zona riservata agli amici a quattro zampe, club house con area relax e distributori di cibo e bevande. Tutta la struttura è stata progettata per essere accessibile e inclusiva per le persone con disabilità, con infrastrutture appositamente realizzate per soddisfare le esigenze di tutti.

Convenzioni

Sono in via di definizione numerose convenzioni con piscine termali e Spa di Montegrotto e Abano Terme e con cantine e agriturismi della zona, per offrire ai camperisti un soggiorno ricco di esperienze nel territorio. L’area si trova a Montegrotto Terme, in via Neroniana, immersa nella suggestiva cornice dei Colli Euganei e in una sicura zona residenziale, comoda a numerosi servizi: supermercati, ristoranti, bar e negozi. La posizione strategica, a pochi minuti a piedi dalla stazione dei treni di Montegrotto Terme, permette di raggiungere in breve tempo le città di Padova (12 minuti), Venezia (20 minuti) e Verona (45 minuti) attraverso il comodo collegamento ferroviario. All’interno dell’area, ben collegata a numerose piste ciclabili e all’anello E2 dei Colli Euganei, sarà inoltre possibile il noleggio di biciclette elettriche per effettuare escursioni.

Turismo

Il turismo in camper è in costante crescita in Italia, una tendenza sostenuta dall’interesse dei turisti italiani ed europei per i viaggi sostenibili, la vicinanza alla natura ed un nuovo stile di vacanza più agile e libero; con un interesse anche da parte di una clientela di livello medio-alto verso il mondo del turismo outdoor itinerante. L’evoluzione delle abitudini di vacanza sembra inoltre portare le persone a viaggiare più volte l’anno con soggiorni medi più brevi a favore quindi di soluzioni di sosta più flessibili e destagionalizzate. Il turismo in camper non è più percepito quindi come un turismo ‘minore’, ma una nuova filosofia di vacanza, che punta sulla ricerca di esperienze autentiche e a contatto con la natura, in grado di generare un indotto che valorizza e arricchisce il territorio sotto molteplici aspetti.