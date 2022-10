Torna ArtePadova: capolavori a novembre in Fiera

ArtePadova, una delle più longeve mostre-mercato d’arte in Italia con i capolavori del moderno e del contemporaneo, sarà di scena alla Fiera di Padova con la 32esima edizione dall'11 al 14 novembre 2022.

ArtePadova

In 5 padiglioni più di 300 galleristi nazionali esporranno oltre 15.000 opere in rappresentanza di moltissime correnti artistiche che da fine Ottocento arrivano ai nostri anni. Nel difficile periodo che stiamo vivendo c’è grande attesa per questi quattro giorni di una manifestazione culturale, ma anche economica, dal momento che interessa gli investimenti in beni rifugio per eccellenza. Lo sanno bene i collezionisti che assieme al pubblico degli appassionati d’arte frequentano da sempre l’evento padovano, facendone crescere il prestigio anche fuori dai confini nazionali. Fin dall’esordio nel 1990, ArtePadova si è dimostrata una kermesse di elevati standard qualitativi, sapendo seguire e anche anticipare (come nel caso dell’inserimento in esposizione delle categorie fumetto e Street Art) le evoluzioni artistiche e il gusto del pubblico. Grazie a una media di 25.000 visitatori all’anno, si pone come appuntamento immancabile nel calendario fieristico italiano, dando modo anche quest’anno di ammirare indiscussi capolavori nella Main Section (padiglioni 7 e 8) dove le più importanti gallerie d'arte italiane esporranno opere di assoluto rilievo dei più celebri maestri del Novecento accanto alle nuove firme internazionali. Tra i grandi nomi figurano: Picasso, Burri, De Pisis, Rosai, Guttuso, Chagall, Ligabue, Sironi, Pomodoro, Balla, de Chirico, Guidi, Morandi, Vedova, Rotella, Festa, Hartung, Capogrossi, Boetti, Fontana, Campigli, Warhol, Haring, Bansky, Wang Yigang. Il Contemporary Art Talent Show – C.A.T.S., giunto alla sua undicesima edizione, è la sezione Under 5.000 di ArtePadova, ospitata nei Padiglioni 3 e 4 e riservata a gallerie, associazioni, artisti indipendenti e collettivi provenienti dall’Italia e dall’estero. In un’area dedicata di questa sezione verranno esposte le opere concorrenti al Premio C.A.T. e quelle in lizza per la 4^ edizione del Premio Banca Mediolanum, i cui vincitori saranno premiati domenica 13 novembre alle ore 12. Uno spazio speciale sarà assegnato al progetto vincitore del Contest Show and Tell – Pensa, Crea, Mostra, riservato ad artisti e curatori Under 30. ArtePadova sarà arricchita anche da un vivace calendario di incontri, mostre collaterali, conferenze e performance dal vivo per vivere l’arte a 360 gradi in un terreno fertile per scambi culturali e germinazione di idee. Apertura: da venerdì 11 a domenica 13 novembre dalle ore 10 alle 19; lunedì 11- 13. Vernice su invito giovedì 10 novembre alle ore 18.

Dal Medioevo al contemporaneo

Per il secondo anno consecutivo la società organizzatrice N.E.F. ha scelto di abbinare l’evento ad Antiquaria Padova, storica rassegna di arte antica e alto antiquariato nata nel 1985, in programma dal 5 al 13 novembre nel padiglione 1 della Fiera di Padova. Un unico biglietto di 14 euro permetterà al pubblico, dall’11 al 13 novembre, di visitare entrambe le manifestazioni godendo così di una grandiosa mostra d’arte che spazia dal Medioevo al contemporaneo. La prevendita online (fino al 10 novembre) darà la possibilità di pagare il biglietto solo 12 euro. Ingresso gratuito sotto i 12 anni. Tutte le modalità di accesso, l’abbonamento e le riduzioni, sul sito www.artepadova.com .