Sotto il Salone, gli esercenti "ci mettono la faccia": la nuova campagna di comunicazione

Al via la prima campagna di comunicazione di Sotto il Salone, con i volti di tutti gli esercenti del mercato coperto più antico d'Europa in veste di custodi padovani del gusto.

Sotto il Salone

Una campagna di comunicazione che mira a valorizzare l’antico mercato come un luogo di grande importanza storica e di tradizione, enfatizzando il suo ruolo nella salvaguardia dei prodotti locali e la responsabilità condivisa delle antiche botteghe. L'obiettivo è creare un manifesto multisoggetto dinamico e fresco che trasmetta un senso di appartenenza e suggestione, raccontando il luogo con un linguaggio romantico. Il messaggio chiave di questa campagna è quello di trasmettere l'autenticità e la contemporaneità del Sotto il Salone, sottolineando come sia un punto di riferimento per la comunità e un luogo centrale per i palati dei padovani. Nonostante la sua storia lunga e ricca, il mercato vuole proiettarsi verso il futuro e rimanere rilevante per le prossime generazioni.

Custodi del gusto

Le botteghe del Sotto il Salone a Padova verranno dunque presentate come custodi del gusto, ambasciatrici dei sapori locali e dei loro produttori. Tuttavia, non si tratta solo di una vetrina di prodotti, ma di un luogo di socialità autentica, accogliente e sincera. Un microcosmo che racconta la sua storia, sia antica che contemporanea. Questo luogo potrebbe essere descritto come una comunità, un porto franco, un ambiente libero e versatile, un mondo unico ricco di simboli, tradizioni, linguaggi e convivialità che coinvolgono persone di tutte le età e sfondi. Queste le parole del presidente del consorzio Paolo Martin: «La campagna fa emergere l'idea che il Sotto il Salone è una grande famiglia che vanta più di 38 botteghe consorziate, un luogo dove le persone scelgono di metterci la faccia, sostenendo la sua missione di preservare la cultura enogastronomica e promuovere prodotti locali di alta qualità».

Superfly Lab

La campagna promozionale è stata realizzata da Superfly Lab, agenzia di marketing a cui Sotto il Salone si è affidato negli ultimi anni per tutta la comunicazione ufficiale online e offline e la produzione dei grandi eventi.