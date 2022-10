Il Go è un gioco da tavolo strategico per due giocatori, in cui l'obiettivo è circondare più territori dell'avversario. Si tratta di un gioco stato inventato in Cina più di 2.500 anni. Si ritiene che questo lo renda il più antico gioco da tavolo del mondo, diffusosi nei paesi dell'Occidente negli anni recenti.

Nonostante le sue regole siano semplici, è un gioco estremamente complesso ed è considerato utile ai fini della ricerca in psicologia cognitiva e intelligenza artificiale.

Dal 29 ottobre al 1° novembre 2022, la Federazione Italiana Gioco Go, con il patrocinio del Comune di Este organizza il XLIII Campionato Italiano di Go, nel quale si sfideranno i migliori giocatori nazionali per ottenere il titolo di Campione Italiano.

Le quattro partite della finale dell'evento saranno trasmesse in diretta streaming sul canale Twitch della European Go Federation (https://www.twitch.tv/europeangofederation), con il commento a cura dei giocatori professionisti Andrii Kravets e Ali Jabarin, nei seguenti orari:

31 ottobre

primo turno: 14

secondo turno: 18

1° novembre

terzo turno: 9:30

quarto turno: 12:30

Per maggiori informazioni: https://figg.org/it/xliii-campionato-italiano-di-go/xliii-campionato-italiano

https://www.comune.este.pd.it/ it/news/a-este-il-xliii- campionato-italiano-di-go-in- diretta-streaming

https://campionato italiano di Go