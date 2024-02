Ancora pochi giorni per candidarsi all'ottava edizione di Universerìe, ecco come fare

Universerìe, il format teatrale ideato e diretto dalla Compagnia Amor Vacui in collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale con l’obiettivo di portare in scena il mondo universitario, arriva alla sua ottava edizione.

Che cos'è Universerìe?

Universerìe è un instant drama che si ispira ai dispositivi delle serie tv composto da quattro episodi e una maratona finale dell’intera stagione, che rende protagonisti le studentesse e gli studenti universitari, coinvolti in prima persona come autori e attori.

In questa nuova edizione, ci dedichiamo a catturare l'autenticità delle vite universitarie, mettendo in luce le sfumature di crescita, cambiamento e scoperta che accompagnano questo capitolo fondamentale della vita. L'ottava stagione di UNIVERSERÌE è un invito a esplorare il mondo universitario di Padova a partire dall’esplorazione di se stessi. Attraverso gli occhi e le storie dei suoi protagonisti: gli studenti e le studentesse.

Se potessimo scegliere una sola foto tra le mille scattate da quando abbiamo iniziato l'università, quale sarebbe? Perché proprio quella? Assomiglia all'idea che avevamo della vita universitaria cinque anni fa? E come ci immaginiamo la foto della nostra laurea? Se potessimo descriverci con una canzone, un luogo o alcune parole, quali sarebbero? E se potessimo creare una capsula del tempo che racconti cosa vuol dire fare l’Università a Padova nel 2024, che cosa ci metteremmo dentro? E se provassimo ad immaginarla tra vent’anni? Che cosa ci metterebbero dentro gli studenti e le studentesse dell’Università di Padova nel 2044?

Obiettivi e destinatari

Interrogarsi sulle scelte di vita, i dubbi, i sogni, le paure e gli sguardi verso il futuro delle studentesse e degli studenti dell’Ateneo di Padova attraverso la lente del vivere insieme è il principale obiettivo del progetto, che prevede un laboratorio di drammaturgia, uno di messa in scena, e uno dedicato ai social media che seguirà passo passo il percorso di prove e di messa in scena.

Studenti e studentesse parteciperanno, oltre agli incontri di scrittura e messa in scena, ad una prima fase laboratoriale in cui assieme avranno modo di conoscersi e contribuire attivamente alla raccolta dei materiali necessari per la stesura degli episodi.

Chi cerchiamo? Studenti e studentesse universitari, ma anche dottorandi assegnisti, specializzandi, ricercatori, professori, personale tecnico e amministrativo, collaboratori esterni, magnifici rettori, e a tutti coloro che, a vario titolo, abbiano un rapporto formalizzato con l’Università di Padova.

Il laboratorio si svolgerà presso il Teatro Verdi e il Teatro Maddalene di Padova tra marzo e maggio 2024.

Candidature entro il 29 febbraio 2024!

Scarica il bando

Universerìe è parte di Maddalene Factory, la rassegna 23/24 del Teatro Maddalene di Padova - Scopri il programma completo!

https://risorse.teatrostabileveneto.it/it-it/universerie-8

Foto articolo da comunicato stampa