Raccolta fondi per Casa Priscilla Onlus: c’è ancora tempo per aggiudicarsi il quadro all’asta

“Casa Priscilla Onlus è un’associazione di volontariato che offre supporto a minori in situazioni di disagio o in stato di abbandono, mamme con figli, donne maltrattate e nuclei familiari in difficoltà. È autorizzata e accreditata dalla Regione del Veneto e dal Comune di Padova e interviene su richiesta dei genitori stessi, dei Servizi sociali, del Tribunale, delle ULSS e di altri enti pubblici o privati. Col tempo la sede di Casa Priscilla è diventata troppo piccola, ma grazie al contributo di tanti benefattori e a un lascito testamentario, il 10 settembre 2020 è stata acquistata un'area di 1.300 mq in via Vlacovich a Padova per un importo di 370mila euro, dove, immersa nel verde, sorge una vecchia scuola dismessa.

La ristrutturazione

Ora la sfida è ristrutturare il fabbricato per spostare Casa Priscilla in una struttura nuova, più grande e più adatta ai bambini, valorizzando e rigenerando, contestualmente, un luogo pubblico in disuso da tempo. Ma per questo servono contributi.

Gli eventi

Anche il Cantiere delle Donne si sta dando da fare per raccogliere donazioni e lo ha fatto con una cena al Pedrocchi che si è tenuta il’1 dicembre, organizzata nell’ambito del Novembre Patavino.

Il quadro

Casa Priscilla è una casa di accoglienza a Padova creata e gestita dalla generosa Sr Miriam, che ha dedicato e dedica ancora la sua vita a mamme con figli in stato di necessità..

C'è un quadro meraviglioso dell' artista Antonella Benanzato che dal vivo rapisce per i colori ed il significato, aspetta di essere acquistato dal miglior offerente, il più generoso, sapendo che non solo porta a casa un'opera d'arte che arricchirà la casa in cui sarà appeso, ma chi lo acquisterà saprà che è stato il mezzo per sostenere casa Priscilla (ultimi giorni tempo fino al 6 gennaio .. l'offerta al momento raggiunta sono 2.500 euro.. un appello per offerte maggiori il quadro vale 6mila euro).

Fatevi un regalo, fate un regalo attraverso una beneficenza mirata, di grande utilità e soprattutto certa per la destinazione!

Il post Facebook

Giochi nel sole per i bambini di suor Miriam. Un quadro per Casa Priscilla

Al via la campagna di raccolta fondi per Casa Priscilla.

Partiamo dalla vendita dello splendido quadro donato dalla nostra Antonella Benanzato, pittrice, giornalista e co-founder del Cantiere delle Donne, il cui ricavato contribuirà alla costruzione della nuova residenza per i bambini di Casa Priscilla

Titolo: "Giochi nel sole dopo la nebbia"

Anno: 2021

Autrice: Antonella Benanzato

Tecnica: Olio su tela

Dimensioni: 150x150 cm

Valore: 6mila

Base di partenza: 800 euro

Mandateci le vostre offerte per questo meraviglioso quadro all'indirizzo email:

cantieredelledonne@gmail.com

mettendo nell'oggetto dell'email: Un quadro per Casa Priscilla. Offerta

I migliori offerenti si aggiudicheranno la splendida opera di Antonella Benanzato”.

