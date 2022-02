«Grazie di cuore per tutta la vita che ci avete regalato ogni giorno»: lo storico pub dell'Alta chiude i battenti

«Ad aprile si chiude la nostra avventura lunga 18 anni»: inizia così il messaggio con cui le sorelle Gottardo annunciano su Facebook la chiusura dello storico "Ricky's Pub" di Villa del Conte, meta gettonatissima non solo dai residenti nell'Alta ma da tutta la provincia.

Chiusura

Un annuncio apparso all'improvviso nella mattinata di giovedì 10 gennaio e che ha subito fatto incetta non solo di like ma di commenti di gratitudine mista a dispiacere e commozione per la decisione: