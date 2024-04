Una straordinaria partecipazione al concorso letterario “Monselice per le Pari Opportunità"

Dati davvero sorprendenti per la quarta edizione del Concorso Letterario Nazionale di Monselice promosso dalla Commissione Pari Opportunità in stretta collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali e al Turismo. Grazie alla campagna di promozione promossa sulle pagine Facebook e Instagram del concorso letterario alla scadenza del 20 Febbraio 2024 sono pervenute 182 poesie e 213 racconti brevi; 10 gli elaborati provenienti dalle scuole primarie e secondarie di tutta Italia.

I dati

I dati della quarta edizione confermano un trend che è emerso fin dalla sua prima edizione: la grande partecipazione di giovanissimi. Con ‘Donna chi sei’, tema della prima edizione, alla scrivania della giuria erano arrivati 370 elaborati, di cui 203 poesie e 167 racconti per un totale complessivo di 237 partecipanti da tutta Italia che si dividono in 111 poeti e 142 autori, in quanto, come da regolamento, era stata data la possibilità di concorrere per entrambe le sezioni, narrativa e poesia. Regola mantenuta anche per la seconda edizione, “Emozioni”, che ha visto 374 elaborati, di cui 177 poesie e 158 racconti per un totale di 335 opere individuali, alle quali vanno aggiunti 39 elaborati inviati da 6 scuole. Per la terza edizione, “Davanti allo specchio: immagine di lei”, si è scelto di cambiare l’articolo n.5 del Regolamento dando ai partecipanti la possibilità di inviare solamente una poesia e un racconto, invece che due per sezione. Allo scadere del bando, il numero dei partecipanti è stato di 178 per un totale opere di 193.

Una giuria di altissimo livello

Per la quarta edizione il comitato organizzativo ha selezionato una giuria di altissimo livello. La Presidentessa, eletta durante la prima riunione della giuria, è la scrittrice e poeta Angioletta Masiero. Insieme alla docente universitaria già presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Padova Anna Milvia Boselli, al poeta e scrittore Riccardo Ghidotti e all’artista Jone Suardi quest’anno entra nella giuria la giornalista Pamela Ferlin, in meno di un mese, hanno consegnato la classifica dei vincitori. Ogni vincitore sarà avvisato in questi giorni, sia telefonicamente che via e-mail, a partecipare alla Cerimonia di Premiazione del 13 aprile al Cinema Corallo.

Tantissime giovanissime e giovanissimi

«Il mio applauso va a tutte le giovanissime e giovanissimi partecipanti che ci hanno inviato opere straordinarie. Poetesse, poeti, scrittrici e scrittori da tutta Italia che hanno scelto di partecipare al nostro concorso letterario nazionale nato nel 2021 con l’intento di promuove le pari opportunità; di stimolare, attraverso l’arte letteraria, il cambiamento verso una società migliore. E i risultati li abbiamo visti, basta leggere le opere di queste quattro edizioni. Sono davvero colpita dalla qualità dei loro versi, dalla loro padronanza linguistica, dalle storie dei loro elaborati. Nonostante la loro giovane età, hanno una capacità di andare a fondo su temi così delicati e di assoluta attualità che dovrebbe essere sempre incoraggiata. Ecco perché, oltre al Premio alle Scuole, quest’anno abbiamo inserito il Premio Under 18. Loro sono la nostra speranza per una società equa dove le donne possano dare il loro contributo a cambiare il mondo» ha dichiarato l’Assessore alle Politiche Sociali Francesca Fama.

L’emozione

«Siamo giunti alla quarta edizione del Concorso Letterario Monselice per le Pari Opportunità. Mi ha molto emozionato la grande partecipazione di quest’anno, oltre 400 elaborati arrivati da tutta Italia. Grandissima la partecipazione delle scuole e anche dei giovanissimi, la nuova categoria inserita in questa edizione (Premio Giovani Under 18, n.d.r.). Complice di questo enorme successo il tema di quest’anno “Donne: la forza di cambiare il mondo” scelto a gran voce dalla Commissione Pari Opportunità, dove le donne con il loro impegno, la loro pazienza e la loro passione sapranno guidarci in un mondo migliore dove vivere» ha aggiunto la Presidente delle Pari Opportunità, Maira Tietto.

Il 13 aprile la Cerimonia di Premiazione

Tutto pronto per la Cerimonia di Premiazione, anche quest’anno sarà il Cinema Corallo di Monselice, in Via S. Luigi, 18, ad ospitare i vincitori il 13 aprile a partire dalle ore 16. Scelta voluta dall’Amministrazione comunale per garantire una maggiore ospitalità, data la grande partecipazione delle scuole. Ad accompagnare la Giuria nella premiazione dei vincitori l’artista monselicense Sergio Di Nardo.

I vincitori

SEZIONE NARRATIVA

Saluterò di nuovo il sole di Jorio Alessandra, Jesi

Donna, vita, libertà di Falciatori Samantha, Terni

Rosso Corallo di Renda Sara, Sesto Fiorentino

La moglie del romanziere di Rampichini Flavia, Milano

Fiori di Carta di Frenguelli Sandra, Perugia

Due medici in paese di Battisti Luca, Firenze

La contadina e la puttana di Basile Angelo, Milano

La forza di chiedere aiuto di Cassaghi Alessandra, Brugherio

Semino d’ortica di Scialoni Patrizia, Altopascio

Soffiava un vento gelido di Giorgi Giada, Pozzonovo

SEZIONE POESIA

Una ginestra del deserto di Barracato Antonio, Cefalù

Dall’alba al tramonto, sii libera di Rocchi Lorena, Pistoia

Malala di Doglio Mariagrazia, Villanova d’Albenga

L’urlo opaco del silenzio di Lo Bianco Lucia, Palermo

Fiore dell’alba di primavera che verrà di Manetti Cinzia, Poggibonsi

Sorprendersi di Romano Fabio, Roma

Giulia di Massimo Manola, Termoli

C’era una volta di Brasili Luigi, Tivoli

Nowruz (a Behnaz) di Simonetto Federica, Conselve

Verrà il mattino di Arrigoni Diego, Brescia

GIOVANI UNDER 18

Sez. NARRATIVA – La mia super eroina, Bouaoud Ranya, Monselice (PD)

Sez. POESIA – La forza interiore delle donne, Carozza Beatrice, Monselice (PD)

SCUOLE PRIMARIE

Sez. NARRATIVA – Cruci-mondo, Scuola Primaria Paritaria, classe V Sacro Cuore, Monselice (PD), Polo Sabinianum

Sez. POESIA – La mamma: una donna, Scuola primaria Paritaria Bianchi Buggiani, Monselice (PD) Classe III, Polo Sabinianum

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

Sez. NARRATIVA – Nata per sognare, Scuola Media Fonte dell’Ovo, Repubblica San Marino classe 3^ G

Sez. POESIA – Una favola diversa, Istituto Comprensivo G Caruano, Scuola Secondaria di I Grago Falcone Borsellino, Vittoria (RG) Cl 3^B

SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

Sez. NARRATIVA – La forza di vincere ogni sfida, IIS Laeng Meucci , Castelfidardo AN

Sez. POESIA – Rompi la gabbia, IIS Laeng Istituto di Istruzione Superiore Laeng-Meucci, Castelfidardo AN

I premi

Il Premio Giovani Under 18 è la novità di questa quarta edizione. La straordinaria partecipazione, nelle edizioni precedenti, da parte di giovanissimi e giovanissime, che hanno scelto di presentare la loro opera indipendentemente dalla scuola di appartenenza, ha spinto il comitato organizzativo del Concorso Letterario Nazionale di Monselice a istituire un premio anche per loro (uno per la sezione Narrativa e uno per la sezione Poesia) con un buono libri del valore di euro 100.

Per quanto riguarda le categorie Narrativa e Poesia, ai primi classificati andrà la somma di 500 euro, ai secondi 250 euro e ai terzi 100 euro più una visita guidata per due persone al Castello di Monselice. Per le Scuole è previsto un premio di 200 euro ai primi classificati delle due sezioni Narrativa e Poesia – da destinare all’acquisto di materiale didattico. Per i primi cinque classificati di entrambe le sezioni sono previsti 2 biglietti per visitare il Castello di Monselice. A tutti sarà rilasciato un attestato di partecipazione al Premio.

Foto articolo da comunicato stampa - Da sinistra: il poeta e scrittore Riccardo Ghidotti, la Presidente delle Pari Opportunità Maira Tietto e l'Assessore alle Politiche Sociali e Turismo Francesca Fama.