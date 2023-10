Federico Domeneghetti, della delegazione di Padova, è il miglior sommelier AIS del Veneto 2023

Il 2 ottobre si è svolto a Longarone il concorso annuale che va a decretare il migliore sommelier AIS, questa'anno il titolo è andato a Federico Domeneghetti in forza ad AIS Padova.

L'evento in due fasi

Il Concorso si è svolto in due fasi distinte lunedì 2 ottobre a Longarone (Belluno). Nella mattinata 18 soci AIS Veneto si sono riuniti nella sede dell’Istituto Professionale Alberghiero di Stato Dolomieu per sostenere la prova scritta suddivisa in un questionario e in una degustazione di due vini veneti. Nel pomeriggio invece, a Longarone Fiere, si sono svolte le finali, riservate ai tre concorrenti con i punteggi più alti nella prova scritta.

I partecipanti

Federico Domeneghetti della delegazione di Padova, Aldo Naddeo della delegazione di Verona ed Enrico Panizzuti della delegazione di Venezia si sono quindi sfidati in una degustazione alla cieca di un vino veneto, nel riconoscimento di quattro distillati, in una prova di comunicazione e accoglienza della clientela e, infine, in una prova di abbinamento su richiesta dei commensali.

La vittoria e le nuove opportunità

Federico Domeneghetti si è distinto per un’ottima preparazione sul lato tecnico del servizio e un’accurata dialettica aggiudicandosi il premio consistente in un viaggio studio di cinque giorni in Portogallo, nonché l’ammissione alla selezione per il Concorso Miglior Sommelier d’Italia del 2023 a Genova.

Foto articolo da comunicato stampa