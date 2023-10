Il Teatro Congressi Pietro d'Abano riaccende le luci: Isabella Biffi rileva la proprietà

La regista, autrice di musical e cantante Isabella Biffi ha realizzato il suo sogno: trovare uno spazio con l'intento di sostenere nuovi talenti e contribuire allo sviluppo della bellezza artistica. Il teatro congressi Pietro D'Abano, nel centro di un luogo di serenità, relax e cure termali, era da anni chiuso e dopo una trattativa durata 18 mesi ora Isabella, in arte Isabeau è riuscita a diventare la nuova titolare.

Teatro

Spiega la stessa Isabella Biffi: «È nato tutto casualmente. Ero ad Abano Terme per un fine settimana di relax e ho notato questo luogo di cultura, apparentemente chiuso, abbandonato. Grazie a delle informazioni di una preziosa negoziante, il giorno dopo ero dentro al teatro. Mentre mi guardavo intorno, vedevo già il palco animato da luci, colori, giovani, e persone sedute sulle poltrone, felici di respirare cultura. È iniziata allora tutta la trafila burocratica e infine, grazie al supporto della banca Adria dei Colli Euganei tutto si è concretizzato. Voglio anche ringraziare Giancarlo Buja, l'ex proprietario del teatro, che ha creduto in noi fin dall’inizio». Aggiunge Federico Barbierato, sindaco di Abano Terme: «Sono felice che sia riportato in vita un luogo simbolo di Abano Terme. Complimenti agli imprenditori, alla cultura, lo spettacolo e a chi ha creduto in questo progetto. La nostra città ha sempre più necessità di qualità». A breve inizieranno delle audizioni per dare la possibilità a giovani talenti di essere inseriti nei nuovi musical che verranno realizzati: il primo dovrebbe già andare in scena a dicembre. Un altro progetto di musical e non solo prenderà il via a febbraio, sempre con il filo conduttore di fare emozionare, sorridere e trasferire grandi emozioni alla persone, tramite il potente strumento dell'arte e della cultura. Per tutti gli artisti interessati il 30 ottobre e il 9 Novembre ci saranno le prime audizioni alla ricerca di artisti per completare il cast per i musical.

Isabella Biffi

Cantautrice, autrice e regista, Isabella Biffi, in arte IsaBeau, nasce a Milano e studia canto e si perfeziona nell’Accademia d’Arte in canto, recitazione, danza. A 14 anni entra a far parte di una orchestra di 10 elementi, girando l’Europa. A 20 anni ha lavorato a Zurigo nei migliori locali rappresentando i grandi classici della discografia internazionale e successivamente ha lavorato con grandi artisti del panorama italiano. Si è poi dedicata alla disco-dance registrando brani divenuti hit nel mondo e raggiungendo oltre 1.5 milioni di download. Comincia a comporre le sue canzoni e a proporle nell’ambiente discografico Radio Italia ha iniziato a trasmettere i suoi brani “Le strade della vita”, 19 luglio 92, “Lory Lory, “Dove Andrò” e "Bianca", brano destinato ad abbracciare una lunga campagna di sensibilizzazione contro la droga in tutta Italia con Don Antonio Mazzi. Grazie all’editore Mario Volanti, Isabeau si esibisce nei grandi concerti organizzati da Radio Italia proponendo i suoi brani. Diventa speaker a Rtl 102.5, dopo aver conosciuto durante un’esibizione a Castrocaro Terme l’editore Lorenzo Suraci, il quale ha scommesso su di lei. Dopo un anno di diretta notturna Isabeau decide di ritornare alla musica. La discografia è sempre più volatile e difficile, così Isabeau decide insieme a Don Mazzi di intraprendere una campagna di sensibilizzazione contro la droga nelle carceri Italiane. Proprio su suggerimento di Don Antonio Mazzi, Isabeau inizia così un lungo percorso artistico neo luoghi più difficili con “gli ultimi degli ultimi”, i carcerati. Questo per quasi tredici anni, uscendo completamente dal mondo discografico ed artistico. Ma è proprio tra gli ultimi che si ritrova a scrivere le più belle opere. Prima messe in scena e poi su loro richiesta, sono state proposte anche all’esterno, nel circuito professionale. Nascono così i musical "I dieci mondi", "La luna sulla Capirale", "Siddhartha" - tratto dal romanzo di Herman Hesse e licenziato nel mondo -. E poi "Il Figliol Prodigo" desiderato da Papa Francesco e che ha avuto più di 30 repliche nei teatri Italiani. Ancora “L’amore vincerà e felicità e pace in questo mondo". Nel 2017 scrive "Sanremo-Musical", la storia della musica Italiana famosa nel mondo e la storia di un' Italia che cambia velocemente dagli anni 50 ad oggi. A luglio del 2022 ha pubblicato il libro "Libera dentro", il racconto di una cantante che sogna di arrivare a cantare al “Festival di Sanremo” e ad imporsi nel difficile mondo dello spettacolo. Tra cadute, risalite, tradimenti, gioie e sofferenze, scoprirà alla fine qualcosa di più grande rispetto alla notorietà ed al successo; qualcosa che la renderà unica e soprattutto Libera.