Dopo Mattarella, anche il Papa chiama Gino Cecchettin

Durante la prima presentazione del nuovo libro su Giulia Cecchettin (di Gino Cecchettin e Marco Franzoso, editore Rizzoli), la studentessa di 22 anni assassinata l’11 novembre 2023, il padre, Gino Cecchettin appunto, al Verdi mercoledì 5 marzo confida di essere stato raggiunto da una chiamata dal Papa: «Vorrei parlare di doni prima. Prima tu hai citato il Papa, ma prima mi aveva telefonato il presidente Mattarella quindi, anche quelli io li voglio vedere come doni, è chiaro che non vorrei averli avuti, però poi sono arrivati.

La scorsa settimana parlando con Don Gabriele mi ha fatto partecipe di un progetto, sempre legato alla Fondazione, e lui mi dice “Ma chiedi a Monsignor Zuppi che lui può dare qualche indicazione”, allora lo chiamo mi dice “Sì, sì, devi farlo, devi assolutamente anzi ti do una mano a fare questo, ma senti, sai una cosa? Domani sono con Papa e gli altri vescovi e quindi voi che ti chiamo”.

Oh Signore… Io, sapete, ho un rapporto con i piani sopra ehm un po’ equivoco, mi son detto “Proviamoci, no? Non capita tutti i giorni”.

Mi dice “Beh, alle 9 sono lì e ti telefono”.

Io alle 9 mi preparo in modo che la linea non cada, silenzio, ecc. 9, 10, 11… niente. Alle 11 vado bere un caffè con un amico che era passato a trovarmi in ufficio e arriva la telefonata. Allora esco e c’è il Monsignore e mi dice “Ti passo il santo Padre”.

Eh, per quanto uno non ci creda, ma comunque lui rappresenta 2 miliardi di persone e quando senti le parole, senti 2 miliardi di persone che ti danno una pacca sulle spalle. Ti sostentato.

Questo è uno dei raglai che mi ha fatto Giulia».