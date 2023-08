Camera Smart per giovani e listino variabile: gli albergatori under 35 trasformano gli hotel

Giovanni Maregotto ha introdotto nell’hotel di famiglia la formula innovativa e smart della camera condivisa pensata per intercettare i più giovani, studenti e non solo, Alessandro Viel è impegnato nella digitalizzazione delle attività gestionali dell’albergo dove è entrato due anni fa dopo un’esperienza in alcune multinazionali, Silvia Bernardi con la sorella Federica ha implementato un approccio data driven marketing, con un’analisi puntuale dei dati dei diversi centri di costo - dal ristorante alle cure termali - per modulare i listini e riorientare le strategie promozionali. Sono alcuni esempi delle innovazioni portate, all’interno delle strutture del bacino euganeo, dai giovani albergatori di Abano e Montegrotto.

Albergatori Under 35

Hanno un’età compresa fra i 22 e i 35 anni, nella quasi totalità hanno in tasca una laurea e spesso un master, hanno scelto di restare nelle aziende di famiglia per portare avanti una storia e una tradizione legata a doppio filo a quella del territorio termale, impegnandosi ad accompagnare la rapida trasformazione delle strutture per intercettare la crescita e l’evoluzione della domanda di wellness. Nelle scorse settimane il nuovo gruppo Giovani di Federalberghi Terme Abano Montegrotto, la cui nascita è stata fortemente voluta dal presidente Walter Poli e dal direttivo della Federazione degli albergatori termali anche come strumento per incentivare la crescita dei giovani in ottica di ricambio generazionale nell’associazione, è stato costituito ufficialmente con la prima assemblea che ha visto l’elezione di Maregotto come Presidente, di Silvia Bernardi come vice e di Viel come tesoriere. «Da settembre - spiega Maregotto - cominceremo a incontrarci a cadenza regolare. Si respira un grande entusiasmo, abbiamo competenze complementari che spaziano dal marketing digitale al management e questo rappresenta sicuramente un valore aggiunto, il confronto ci sta già aiutando a trovare soluzioni rispetto a nodi critici o difficoltà che incontriamo nell’attività in azienda, dove la sfida di intraprendere nuovi percorsi gestionali alla nostra giovane età non è sempre facile. Stiamo pensando anche a dei momenti formativi per approfondire alcuni temi. Vogliamo dare un contributo all’associazione: io faccio parte del direttivo, mentre altri due membri - Silvia Bernardi e Andrea Legnaro - siedono nel direttivo del Consorzio Terme Colli Marketing. Alessandro Viel e Federica Bernardi fanno inoltre parte con me del direttivo di Abano spa. Una presenza che, con il fondamentale coinvolgimento di tutti i nostri soci attivi, ci aiuterà a tenere portare le nostre idee sui diversi temi ai tavoli in cui si discute il futuro del territorio».

Le esperienze

Uno scambio generazionale che si è rivelato portatore di innovazione anche in molte strutture del territorio. All’interno dell’hotel di famiglia, l’Aqua di Abano, Maregotto, 29 anni, ha dedicato una stanza a una proposta di accoglienza condivisa fra persone che non si conoscono fra loro, con costi molto più ridotti rispetto alle camere standard e la possibilità di accedere, come servizio a parte, all’area termale. «Quando viaggio all’estero - racconta - sono abituato a dormire in ostello, di questi luoghi amo la filosofia di condivisione e lo scambio che spesso si crea. Nel nostro territorio non c’è nessuna struttura di questo tipo così abbiamo pensato di partire con questa sperimentazione iniziando a promuovere la stanza anche sulla piattaforma hostelworld. Dopo lo stop imposto dal Covid, a partire dal 2021 la riposta è stata molto buona, a sorpresa abbiamo iniziato a raccogliere domande non solo da viaggiatori con lo zaino in spalla, ma anche da studenti fuorisede che cercavano una sistemazione temporanea non riuscendo a trovare alloggio a Padova. Ad oggi abbiamo ospitato 250 persone nell’ostello, fra cui una settantina di studenti, molti gli Erasmus in arrivo da Svezia, Portogallo, Argentina, Francia. Fra loro si crea spesso una piccola comunità, con alcuni è nata un’amicizia. È il caso di Nafisè, studentessa 21enne iraniana che, arrivata a Padova per studiare Lingue e mediazione culturale all’Università, è stata nostra ospite per due mesi fino al marzo scorso. L’abbiamo aiutata a trovare una sistemazione stabile, è rimasto un bel legame, spesso torna ancora qui in hotel e si ferma qualche ora a studiare perché si sente a suo agio nei nostri spazi».

Silvia Bernardi e Alessandro Viel

Laurea e master in Economia, Silvia Bernardi, 32 anni, con la sorella Federica, 29 anni, affianca la zia Cristina Bernardi nella gestione dell’hotel Formentin. Negli ultimi anni si è impegnata fra l’altro nel miglioramento del controllo di gestione e nell’analisi dei dati, introducendo nell’organizzazione alcuni elementi mutuati dalla metodologia agile. «Le sfide sono sempre nuove - racconta - e lo scambio con la lunga esperienza di Cristina, con cui ci confrontiamo quotidianamente, è per noi motivo di crescita». Alessandro Viel, 27 anni, è entrato da due anni nell’hotel Aurora: «Da quest’anno - racconta - ho iniziato un processo di digitalizzazione delle attività gestionali, partendo dall’internalizzazione della contabilità in collaborazione con un professionista del settore. Sto muovendo un passo alla volta, affiancato dalla fondamentale esperienza della direzione, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza. Nell’associazione e nel nuovo gruppo giovani sto incontrando nuovi stimoli e confido molto nel contributo che potrà venire dal confronto e dallo scambio di esperienze». Oltre ai tre neoeletti, il gruppo vede la partecipazione attiva di Federica Bernardi, di Mattia e Niccolò Galtarossa dell’hotel Milano, di Giacomo Albertin dell’hotel Park, di Gianluca Prendin dell’hotel Zodiaco, di Andrea Legnaro e Riccardo Cucco del Grand Hotel Terme, la cui proprietà gestisce anche i ristoranti Antica trattoria Ballotta e Officine Meccaniche, di Lodovica Carniello dell’hotel Olympia e di Davide Bernardi dell’hotel Apollo.