Un centro di musicoterapia all'ombra del Santo: apre i battenti Sonora Academy

Verrà inaugurata ufficialmente sabato 17 febbraio Sonora Academy, scuola di musica e centro di formazione musicale (grazie alla partnership con Mmi - Modern Music Institute) ma soprattutto centro di musicoterapia e ricerca.

Musicoterapia

Fondata dal maestro Fabio Palmitesta e da Alessandro Paparella, presidente di Arti Itineranti, Sonora Academy applica la musicoterapia usando la musica come una sorta di enzima di attivazione, attraverso il quale viene potenziato lo stato emotivo del paziente e la sua percezione. La musicoterapia viene utilizzata per la riabilitazione fisica, emotiva, cognitiva e sociale. È adatta per gestire stati più o meno gravi di stress, ansia o depressione, disturbi dell’alimentazione o dell’attenzione, riabilitazione motoria o verbale.

Inaugurazione

L’inaugurazione si svolgerà sabato 17 febbraio a partire dalle ore 15 in via Piacentino 7 (zona Arcella), sede di Sonora Academy. Sarà presente il vicesindaco di Padova Andrea Micalizzi che alle ore 16 taglierà il nastro e darà il via ufficiale alle attività della scuola. Nelle sale sarà visibile “On stage”, mostra di scatti del fotografo musicale Marco Sarain, specializzato in concerti live e in ritratti di artisti e musicisti.

Sonora Academy

Sonora Academy lavora, per la musicoterapia, esclusivamente con professionisti laureati e collabora attivamente nel campo della ricerca con la scuola specialistica di musicoterapia G. Ferrari di Padova. Le attività si svolgono sia in sede che presso istituti, centri per anziani o strutture dove vengano richiesti interventi musicoterapici. Inoltre, Sonora Academy mette a disposizione i propri professionisti e i propri spazi per il praticantato di tirocinanti laureandi in musicoterapia. Spiega Fabio Palmitesta, direttore del centro: «Sonora Academy è un’accademia di musica che vuole mantenere una stretta connessione con la pratica di musicoterapia. Tutti i docenti sono scelti non solo in base alla loro professionalità e capacità didattica ma anche per la loro capacità empatica, che è ciò che li rende idonei a lavorare con ogni tipo di persona: dal bambino incuriosito, all’anziano che vuole riempire il suo tempo libero, dal ragazzo che necessita di un momento di svago a quello che ha deciso di approfondire i propri studi e migliorarsi; tutto questo in un programma definito “ludico formativo”».

Scuola musicale

Sonora Academy è anche una scuola musicale tradizionale: attualmente, in un ampio spazio di 300 metri quadri, sono attivi 10 corsi – Chitarra, Basso, Ukulele, Batteria, Tromba, Sax, Clarinetto, Violino, Canto, Pianoforte – e collaborazioni con scuole di danza per la realizzazione di musical. Può contare anche su una sala prove, nella sede distaccata di Casalserugo (Padova). Grazie all’affiliazione con il MMI, il Modern Music Institute per l’alta formazione didattica e di perfezionamento delle discipline musicali, la scuola può offrire ai propri studenti anche un percorso professionalizzante con diplomi riconosciuti in tutta Italia.

Sonora Eventi Live

Sonora Academy è anche Sonora Eventi Live e promuove la musica dal vivo con i suoi docenti, creando così un collegamento diretto con realtà che potrebbero permettere agli allievi della scuola di esibirsi una volta completato il percorso didattico.