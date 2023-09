International coffee day: il caffè non ha più segreti alla Diemme Academy

In occasione della Giornata internazionale del caffè, indetta il 1° ottobre 2015 dall'Organizzazione internazionale del caffè, Diemme Academy aprirà le porte per ospitare

dialoghi, degustazioni, workshop, laboratori per bambini e show cooking per promuovere e celebrare la nota bevanda.

Un caffè alla portata di tutti

Dalle 16 alle 19 lo spazio formativo di Caffè Diemme accoglierà non solo addetti ai lavori, ma anche coffee lovers, gente appassionata di caffè, bambini e genitori per tre ore di “immersione” nel mondo di questa bevanda nera dal fascino immortale.

Il programma prevede, infatti, visite guidate alla produzione, speech di blogger locali, laboratori per bambini, degustazioni food & drink, show cooking tenuti dai trainer professionisti Diemme.

Nello specifico, due saranno le visite al sito produttivo di Caffè Diemme: dalle 16.30 alle 17.00 (primo turno), dalle 17.30 alle 18 (secondo turno).

Due, invece, i momenti dedicati ai bambini (dai 6 ai 12 anni): dalle 16.00 alle 17.00 è in programma il laboratorio di pasticceria "I baci di dama al caffè" con la Pastry Chef e trainer Sofia Forin di Pasticceria Forin, cui seguirà una degustazione di dessert a tema caffè, mentre dalle 17.30 alle 18 spazio al laboratorio di pittura per bambini "Disegniamo con il caffè" con l’illustratore Mattia Tedeschi. Tra talk e presentazioni figurano Cristina Papini, fondatrice del celebre blog Galline Padovane, che incontrerà il pubblico dalle 16.15 alle 16.45 in Autidorium - Sala Finardi, cui farà seguito dalle 17 alle 17.30 lo speech di Samantha Capuzzo, food blogger creatrice del progetto MagnaPadova, per chiudere con la presentazione del libro "Il caffè per chi non si accontenta" e l’incontro con l'autrice Cristina Caroli, ex coordinatrice SCA Italia e divulgatrice sui caffè specialty, dalle 17.45 alle 18.15.

Per tutta la durata dell’evento sarà possibile degustare finger food a tema caffè e coffee drink firmati dal bartender e trainer Mattia Mazzon.

Alle 18.30, per una degna conclusione di un pomeriggio al profumo di caffè, è a calendario lo Show cooking "Risotto al caffè" con lo Chef e trainer Paolo Mazzuccato.

Il programma in sintesi

ore 16 - 17 - Laboratorio di pasticceria per bambini "I baci di dama al caffè" con la Pastry Chef e trainer Sofia Forin di Pasticceria Forin - segue degustazione di dessert a tema caffè

ore 16:15 - 16.45 - Speech di Cristina Papini, Galline Padovane, "Dietro le quinte dei contenuti web: quattro chiacchiere con Galline Padovane"

ore 16.30 - 17 - visita al sito produttivo della Caffè Diemme (primo turno)

ore 17 - 17.30 - Speech di Samantha Capuzzo, MagnaPadova, "Magna Padova e la passione food&drink attraverso i social"

ore 17.30 - 18 - visita al sito produttivo della Caffè Diemme (secondo turno)

ore 17.30 - 18 - Laboratorio di pittura per bambini "Disegniamo con il caffè" con l’illustratore Mattia Tedeschi

ore 17.45 - 18:15 - Presentazione del libro "Il caffè per chi non si accontenta" e incontro con l'autrice Cristina Caroli, ex coordinatrice SCA Italia e divulgatrice sui caffè specialty

ore 18.30 - Show cooking "Risotto al caffè" con lo Chef e trainer Paolo Mazzuccato

Per tutta la durata dell’evento - degustazione di finger food a tema caffè e coffee drink firmati dal bartender e trainer Mattia Mazzon.

Tutte le attività sono gratuite, previa prenotazione obbligatoria tramite Eventbrite collegandosi al seguente link https://www.caffediemme.com/international-coffee-day/

Per maggiori informazioni contattare: 049 8713311 oppure inviare una mail a: academy@caffediemme.com

Foto articolo da comunicato stampa