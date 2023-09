Cerimonia di intitolazione dell’aula M1 di ingegneria meccanica a Stefano Debei

Giovedì 7 settembre alle ore 15 in via Venezia 1 a Padova, con una cerimonia di intitolazione, l’aula M1 del complesso di Ingegneria meccanica verrà dedicata a Stefano Debei, professore dell’Università di Padova di Misure meccaniche e termiche, scomparso prematuramente il 7 agosto 2022.

Il Dipartimento di Ingegneria industriale ha deliberato di intitolare l'aula al professore quale “alta figura della ricerca spaziale nel campo dell’esplorazione del sistema solare e instancabile fautore di molte iniziative istituzionali a beneficio del nostro Ateneo”, su richiesta dei professori del settore aerospaziale.

Nel corso della cerimonia, aperta dagli interventi della rettrice dell'Università di Padova, Daniela Mapelli, e della direttrice del Dipartimento Ingegneria Industriale, Stefania Bruschi, sono in programma brevi discorsi commemorativi del direttore del Centro di Ateneo studi e attività spaziali “Giuseppe Colombo”, Giampaolo Piotto, del presidente dell’Associazione nazionale di Aeronautica e Astronautica, Erasmo Carrera, del chief scientist dell’Agenzia spaziale italiana (Asi), Enrico Flamini, e del presidente della Rete aerospaziale veneta, Federico Zoppas.

Stefano Debei (1965 - 2022) è stato professore ordinario di Misure Meccaniche e Termiche al Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Padova, docente di “Misure per lo Spazio” e “Robotica Spaziale”, direttore del Centro di Ateneo Studi e Attività Spaziali “G.Colombo” (CISAS). Debei ha fatto dell'esplorazione del sistema solare e dello sviluppo delle necessarie strumentazioni e tecnologie satellitari il centro della sua vita professionale.

Le sue principali esperienze di ricerca hanno riguardato principalmente: la progettazione e realizzazione di strumenti, la modellazione e la stima della loro incertezza di misura, l'identificazione dei parametri di sistemi meccanici, il design concettuale e ottimale di meccanismi automatizzati, la robotica per laboratori autonomi.

È stato responsabile scientifico dello sviluppo di vari sistemi per l'esplorazione in situ e da orbita di vari corpi celesti, tra cui ricordiamo in particolare i seguenti ruoli: technical manager di SIMBIOS-SYS, esperimento integrato composto da fotocamera ad alta risoluzione, telecamera stereo e spettrometro iperspettrale, per la missione BebiColombo ESA; co-investigator di OSIRIS e responsabile tecnico di WAC, un telescopio di OSIRIS a bordo della missione ESA di Rosetta. È stato membro del gruppo di consulenza del programma di esplorazione di Mars (MEPAG); co-principal investigator di DREAMS, esperimento per misure di parametri ambientali e meteorologici per Exomars 2016; Instrument Scientist della missione MoonRise presentata alla NASA. È stato autore di più 300 articoli pubblicati in riviste internazionali.

Info web https://ilbolive.unipd.it/event/aula-debei

Foto articolo archivio