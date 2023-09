Leone d'Argento per la scrittrice padovana Aurora Soranzo, premiata alla Mostra di Venezia

Ancora un premio di livello nazionale per la scrittrice padovana Aurora Soranzo, a cui è andato il riconoscimento del Leone d'Argento. A consegnarglielo Caterina Murino, madrina del Festival Internazionale del Cinema di Venezia.

Aurora Soranzo

Il premio è stato attribuito ad Aurora Soranzo in virtù del suo recentissimo romanzo, "I luoghi di George Gordon Byron nel Veneto: Il Lord che parlava veneziano", un affascinante percorso letterario tra terre e mari, che rivela una storia in gran parte inedita del poeta inglese. La motivazione di questo riconoscimento enfatizza l'importanza dell'impegno di Aurora Soranzo nel coniugare linguaggi e passioni, al fine di esplorare e far riscoprire la storia veneta in tutte le sue sfumature. Il suo contributo alla cultura, sia a livello nazionale che internazionale, è straordinario e costituisce un'autentica fonte di ispirazione per coloro che apprezzano la ricchezza della cultura veneta. Grazie a queste ragioni, Aurora Soranzo è stata insignita di questo importante riconoscimento nell'ambito dell'80esima Mostra Internazionale del Cinema d'Arte Cinematografica di Venezia.