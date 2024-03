Parte “Limena CreAttiva”: un contest per i social e una rassegna di nuovi cantautori

Parte “Limena CreAttiva” dove la creatività diventa protagonista sia un contest per i social, sia in una rassegna di nuovi cantautori. L’iniziativa del Comune di Limena, Assessorato alla Cultura, biblioteca e Politiche giovanili vuole dare spazio ai giovani mettendo al primo posto la creatività attiva come strumento per leggere la realtà corrente da una prospettiva personale e originale.

Il concorso

Il contenitore culturale prevede il concorso social legato al territorio “Limena Reel Contest” aperto a tutti dove viene chiesto di realizzare un reel (tipico video breve di Instagram) scegliendo come location tutta l’area di Limena con protagonista principale l’autore che potrà essere ripreso suonando uno strumento, dipingendo, ballando, cucinando, giocando, facendo sport o mostrando qualsiasi altra abilità. Le clip realizzate verranno postate sui profili dei rispettivi autori, indicando l’hashtag #LimenaCreAttiva e tra tutte verrà scelto il migliore reel per originalità, creatività e comunicazione.

Le categorie e i premi

Le categorie di partecipazione sono due (under 20 anni e over 20 anni) con in palio un montepremi complessivo di 700 euro da dividersi tra i primi 3 lavori classificati per ciascuna sezione. La partecipazione è gratuita e la scadenza della presentazione delle opere è fissata per domenica 7 aprile: i video in formato 1920x1080 della durata massima di un minuto dovranno essere inviati via mail a info@shareeventi.it o tramite WhatsApp al numero 338-5209079. Regolamento e informazioni sulla pagina Facebook di Share Eventi.

I nuovi cantautori

“Cantautorando” sarà il secondo momento della rassegna, una serata che si terrà il 20 aprile alle ore 20.45 al Teatro Falcone Borsellino di Limena, dove si esibiranno dal vivo i nuovi cantautori della scena locale padovana che presenteranno al pubblico i loro inediti. Sarà un’occasione per valorizzare l’importanza di comunicare attraverso l’arte e la musica, promuovendo la socializzazione, il dialogo e il confronto. La serata includerà la cerimonia di premiazione del “Limena Reel Contest” e i lavori vincitori verranno proiettati sul grande schermo.

L'importanza del contest

La rassegna, curata da Daigo Music School di Limena, è organizzata da Share Eventi. «La Cultura e la Creatività – dichiara Daniela Favaro, Assessore alla Cultura del Comune di Limena – svolgono un ruolo cruciale per lo sviluppo delle persone ed in particolar modo dei giovani. La creatività contribuisce al benessere e le attività culturali sviluppano il senso di appartenenza. Per questo abbiamo pensato di stimolare la creatività utilizzando canali propri dei giovani di oggi, invitandoli alla scoperta del territorio e delle loro potenzialità. L'utilizzo delle nuove tecnologie vuole anche essere un modo per amplificare le conoscenze culturali, aumentarne la divulgazione ed educare ad un uso positivo di questi strumenti. Arte, musica, canto, danza, pittura, sport, cucina, miscelati opportunamente mostreranno un'istantanea delle potenzialità dei giovani che sappiamo essere immense». «Limena CreAttiva – aggiunge Giovanni Faccin, Consigliere Comunale di Limena con delega alle Politiche Giovanili - è una proposta per mostrare attraverso un linguaggio moderno e creativo appunto un pezzo del nostro paese che ci sta a cuore, che ci è caro, che è significativo per noi e della comunità. In tal modo è possibile diventare in qualche maniera testimonial del luogo dove viviamo, abbiamo relazioni, cresciamo. È un modo per far conoscere Limena sotto sguardi differenti e angolazioni differenti in quanto ognuno può proporre, attraverso i moderni canali di comunicazione, chiavi di lettura nuove, inedite impressioni di luoghi, posti e situazioni».

