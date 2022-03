Gelaterie d’Italia del Gambero Rosso 2022: i tre coni a due gelaterie della provincia di Padova

Presentata la sesta edizione della guida Gelaterie d’Italia 2022 di Gambero Rosso in collaborazione con Orion. Tra i premiati a Padova ben due gelaterie della provincia: Golosi di Natura di Gazzo e la gelateria Marisa di San Giorgio Delle Pertiche. Non solo, nella mini guida “Il gelato del pasticcere” troviamo una menzione speciale a Biasetto. Questa, altro non è, che una sezione che da nord a sud menziona a pari merito, senza alcuna graduatoria, i maestri pasticceri che si cimentano col sottozero, sono 38 i maestri dell’arte bianca presenti con un gelato ricco, corposo, goloso, diverso da quello dei maestri gelatieri, ma senza dubbio di grande qualità.

Le peculiarità

Un gelato “sostenibile”, frutto di processi produttivi etici e trasparenti, sia per quanto riguarda le materie prime, sia per il packaging: è questo quello che emerso da questa nuova edizione della guida. Un gelato tradizionale ma profondamente autoctono, meno dolce ma non meno goloso. Un gelato figlio di professionisti per i quali scienza e natura costituiscono un binomio sempre più inscindibile. Un gelato che vuole in campo professionisti attenti e preparati, chimici e contadini al tempo stesso, imprenditori illuminati capaci di cogliere al volo gusti ed esigenze di un pubblico più che mai attento in tema di alimentazione, che vuole sapere come e dove nasce tutto ciò che finisce in un cono o in una coppetta. In totale sono 461 gli esercizi segnalati in guida, con oltre 40 nuovi ingressi. Aumentano i Tre Coni che passano a 61: Terra Gelato a Milano; Pallini a Seregno (MB); Fatamorgana a Roma e Officine del gusto a Pignola (PZ) entrano nell’olimpo delle Gelaterie italiane.

Sapienza i sapori dei territori

«Anche quest’anno la guida Gelaterie ci porta alla scoperta dei maestri del gusto che, da Nord a Sud, ci raccontano attraverso i loro mix e la loro sapienza i sapori dei nostri territori e il meglio che le eccellenze Made in Italy offrono, con un occhio sempre più attento alla Sostenibilità» dichiara Paolo Cuccia, Presidente di Gambero Rosso. «La conoscenza dei prodotti e la competenza dei grandi professionisti hanno reso il gelato un’arte che raggiunge standard qualitativi sempre più elevati. Da sei anni tracciamo questa evoluzione segnalando come sempre il meglio che il panorama italiano di questo settore offre» continua l’Amministratore Delegato Luigi Salerno.

Guida gelaterie d’Italia 2022 di Gambero Rosso

Tre coni 2022

Piemonte

Canelin | ACQUI TERME [AL]

Marco Serra Gelatiere | CARIGNANO [TO]

Gelati d’Antan | TORINO

Mara dei Boschi | TORINO

Casa Marchetti | TORINO

Nivà | TORINO

Ottimo! Buono non basta | TORINO

La Tosca | TORINO

Soban |VALENZA [AL]

Liguria

Cremeria Spinola | CHIAVARI [GE]

Profumo| GENOVA

Lombardia

La Pasqualina | ALMENNO SAN BARTOLOMEO [BG]

Il Dolce Sogno | BUSTO ARSIZIO [VA]

Oasi American Bar | FARA GERA D’ADDA [BG]

Artico | MILANO

Ciacco | MILANO

Crema | MILANO

Lo Gnomo Gelato | MILANO

Paganelli | MILANO

Pavé - Gelati & Granite | MILANO

Terra Gelato | MILANO NUOVO INGRESSO

Chantilly | MOGLIA [MN]

L’Albero dei gelati | MONZA

Pallini | SEREGNO [MB] NUOVO INGRESSO

VeroLatte | VIGEVANO [PV]

Veneto

Gelateria Naturale Scaldaferro | DOLO [VE]

Golosi di Natura | GAZZO [PD]

Chocolat | MESTRE [VE]

Gelateria Marisa | SAN GIORGIO DELLE PERTICHE [PD]

Dassie - Vero Gelato Artigiano | TREVISO

Zeno Gelato e Cioccolato| VERONA

Friuli-Venezia Giulia

Timballo | UDINE

Emilia-Romagna

Cremeria Santo Stefano | BOLOGNA

Cremeria Scirocco | BOLOGNA

Stefino | BOLOGNA

Bloom | MODENA

Ciacco | PARMA

Cremeria Capolinea | REGGIO EMILIA

Sanelli | SALSOMAGGIORE TERME [PR]

Il Teatro del Gelato | SANT’AGOSTINO [FE]

Toscana

Gelateria della Passera | FIRENZE

Chiccheria | GROSSETO

De’ Coltelli | PISA

Dondoli | SAN GIMIGNANO [SI]

Marche

Paolo Brunelli | SENIGALLIA [AN]

Lazio

Gretel Factory | FORMIA [LT]

Greed Avidi di Gelato | FRASCATI [RM]

Fatamorgana | ROMA NUOVO INGRESSO

La Gourmandise | ROMA

Otaleg! | ROMA

Stefano Ferrara Gelato Lab | ROMA

Torcè | ROMA

Abruzzo

Gelaterie Duomo - Il Paradiso del Gelato | L’AQUILA

Campania

Di Matteo | TORCHIARA [SA]

Cremeria Gabriele | VICO EQUENSE [NA]

Puglia

G&co | TRICASE [LE]

Basilicata

Emilio | MARATEA [PZ]

Officine del gusto | PIGNOLA [PZ] NUOVO INGRESSO

Sicilia

Cappadonia Gelati | PALERMO

Sardegna

I Fenu Gelateria e Pasticceria | CAGLIARI

Dolci Sfizi | MACOMER [NU]

Guida gelaterie d’Italia 2022

Il gelato del pasticcere

Una mini guida, da nord a sud, dei maestri pasticceri che si cimentano col sottozero. Nessuna graduatoria: menzione d’onore, a pari merito, agli artigiani del dolce.

Piemonte

Dalmasso | Avigliana [TO]

Avidano | Chieri [TO]

Bonfante | Chivasso [TO]

Marco Vacchieri Pasticceria Cioccolateria Gelateria | Rivalta Di Torino [TO]

Fabrizio Galla | San Sebastiano Da Po [TO]

Raspino | Torino

Lombardia

Besuschio | Abbiategrasso [MI]

Sirani | Bagnolo Mella [BS]

Pasticceria Veneto | Brescia

Sartori | Erba [CO]

L’Ile Douce | Milano

Peck | Milano

Morlacchi | Zanica [BG]

Veneto

Il Chiosco | Lonigo [VI]

Biasetto | Padova

Trentino Alto-Adige

Milano | Levico Terme [TN]

Reinhard | Moena [TN]

Emilia - Romagna

Rinaldini |Rimini

Toscana

Luca Mannori | Prato

Marche

Roberto Cantolacqua Pasticcere | Civitanova Marche [MC]

Picchio | Loreto [AN]

Lazio

Walter Musco - Bompiani | Roma

Belle Hélène | Tarquinia [VT]

Abruzzo

Caprice | Pescara

Campania

Andrea Pansa | Amalfi [SA]

Sal De Riso Costa d’Amalfi | Minori [SA]

Pasquale Marigliano | Nola [NA]

Gabbiano | Pompei [NA]

Pepe Mastro Dolciere | Sant’Egidio Del Monte Albino [SA]

Puglia

Pino Ladisa | Bari

Moffa | Foggia

L’Arte Bianca | Parabita [LE]

Basilicata

Tiri Bakery & Caffè | Potenza

Sicilia

Pasticceria Palazzolo | Cinisi [PA]

Sciampagna | Marineo [PA]

Caffè Sicilia | Noto [SR]

Cappello | Palermo

Antico Caffè Spinnato | Palermo

