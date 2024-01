Un cocktail da asporto? Ci pensa Quick Tail: apre in centro storico il primo fast drink italiano

Un "cocktail veloce", da sorseggiare in piena libertà passeggiando per la città grazie al bicchiere in stile Starbucks: si basa su questa idea Quick Tail, il primo fast drink in Italia, che aprirà i battenti venerdì 19 gennaio in via del Municipio, sotto a Palazzo Moroni lato piazza delle Erbe.

Quick Tail

Una novità a tutti gli effetti, in quanto proporrà un nuovo "format" alla luce dello slogan "take, taste and go", vale a dire "prendi, assaggia e vai": chi si recherà nel piccolo locale che una volta ospitava il bar al Municipio, noto a tutti come il bar "del Baffo", potrà infatti richiedere una birra, un cocktail e altre bevande alcoliche che verranno servite in uno speciale bicchiere usa e getta (nonché in grado di riparare il contenuto dello stesso da "occhi indiscreti"), così da poter bere gironzolando per il centro storico. Si tratta della prima apertura per i proprietari Andrea e Davide, di origini bresciane, i quali ne hanno già pianificate due - in altre città - per i prossimi mesi. Bisognerà tuttavia vedere come, almeno a Padova, se la caveranno con l'ordinanza sindacale che vieta la vendita per asporto dalle 20 alle 7 del mattino di bevande alcoliche nell'area del centro storico.