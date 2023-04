Le opere degli studenti dell'istituto "Andrea Brigenti" colorano i muri del campo sportivo

È stato ultimato nei giorni scorsi il nuovo murales presso la scuola secondaria di primo grado di Agna "Andrea Brigenti". Si tratta di una proposta sperimentale per l'anno scolastico 2022/2023 finanziata dall'amministrazione comunale.

Via Roma

Un progetto artistico che ha visto la realizzazione da parte degli studenti di Agna di cinque splendidi disegni sulle mura perimetrali del campo sportivo comunale di via Roma. Esprime grande soddisfazione l'assessore alla pubblica istruzione, Erika Rampazzo: «È un vero capolavoro, i ragazzi sono stati davvero bravissimi. È una grande gratificazione vedere i nostri giovani dedicarsi a questo progetto artistico con tanto entusiasmo e passione».

Studenti

«Idee, cultura, educazione e manualità si sono ben amalgamate - spiega il Sindaco Piva Gianluca - dando vita ad un'opera d'arte a cielo aperto. I ragazzi delle classi seconde e terze hanno lavorato dal 17 aprile al 22 aprile guidati dall'artista Luca Vallese alias Zentequerente, e dalla loro insegnante d'arte la prof.ssa Francesca Renesto. Potremmo essere solo all'inizio di un progetto comunitario più ampio di Street Art nel nostro paese, un'espressione artistica su proprietà pubblica per raccontare una storia, o semplicemente rendere più bello un pezzo di città. Ringrazio l'assessore Erika Rampazzo per aver avuto la geniale idea di questo progetto e tutti gli studenti per l'enorme impegno profuso».