Dalla Svizzera a Padova: in arrivo due rari esemplari di orici d'Arabia

I due esemplari, nati in cattività nel 2019 nello zoo di Zurigo e appartenenti a specie minacciate o a rischio di estinzione, sono stati donati ad un bioparco in provincia di Padova, nell’ambito del programma europeo di allevamento e di conservazione

In viaggio verso Padova: arrivati alla dogana commerciale di Ponte Chiasso due esemplari femmina di orici d’Arabia, animali appartenenti a specie minacciate o a rischio di estinzione.

Orici d'Arabia

I due esemplari, nati in cattività nel 2019 nello zoo di Zurigo, sono stati donati ad un bioparco in provincia di Padova, nell’ambito del programma europeo di allevamento e di conservazione di specie minacciate (EEP Programme). La gestione di tali programmi è assicurata dall’Associazione che raggruppa zoo e acquari d’Europa (EAZA). Ad un passo dall'estinzione negli anni '70, oggi la specie è classificata vulnerabile dalla Red List IUCN. Le operazioni di sdoganamento sono state svolte celermente e in sicurezza dai funzionari ADM e dai militari della GdF.