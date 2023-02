In tutta Italia, partendo da Borgoricco: il progetto didattico “OrtoRomi per la scuola”

OrtoRomi, primaria realtà nel mercato ortofrutticolo italiano con sede a Borgoricco, rinnova il suo impegno verso l’educazione alle nuove generazioni con il progetto didattico “OrtoRomi per la scuola” che ad oggi ha coinvolto 1.100 classi tra scuola primaria (70%) e scuola dell’infanzia (30%), situate in tutt’Italia.

OrtoRomi per la scuola

Sostenibilità ed educazione alimentare sono gli imprescindibili temi al centro del progetto, trattati in modo divulgativo, divertente e ingaggiante. «Siamo molto orgogliosi - dichiara Martina Boromello, responsabile marketing e comunicazione OrtoRomi - dell’interesse che si conferma ogni anno verso il nostro progetto scuola. È un progetto che ci sta particolarmente a cuore perché riguarda il benessere del pianeta e dell’uomo, un impegno che prendiamo ogni giorno con i nostri consumatori, adottando pratiche agricole e produttive sostenibili, ricercando soluzioni di packaging sempre più eco-compatibili e proponendo stili di vita salutari sia per gli adulti che per i bambini. La consapevolezza che attraverso questa iniziativa numerosi bambini e ragazzi, ma anche i loro genitori, saranno più attenti e sensibili al tema del rispetto ambientale e della sana alimentazione ci fa ben sperare sul futuro di tutti».

Il progetto

Il progetto “OrtoRomi per la scuola” è strutturato in 2 proposte didattiche: i laboratori digitali e le video pillole. Quest’anno, in aggiunta, è stato inserito un nuovo video di presentazione dell’azienda con doppiaggio, per rendere più agevole la fruizione da parte dei bambini più piccoli. Gli insegnanti dispongono gratuitamente dei contenuti OrtoRomi facilmente scaricabili da un’innovativa piattaforma di didattica on-line. I laboratori a tema Sostenibilità sono 4 (3 per la fascia di età 8/11 anni, 1 per la fascia 4/7 anni): “Orto in classe”, “Più insalata per tutti”, “Plastica, conoscerla e usarla meglio”, “Cooperare è meglio che litigare”. Mentre i laboratori sull’Educazione alimentare sono 3 (2 per la fascia di età 8/11 anni, 1 per la fascia 4/7 anni):” Frutta e verdura a colori”, “Lettura delle etichette”, “Alimentazione varia”. I bambini sono accompagnati in quest’avventura piacevole, sorprendente e formativa nel mondo del cibo sano e del rispetto della natura, da due simpatiche mascotte, Tina e Dino, due bambini entusiasti e curiosi. Il progetto prevede infine un’iniziativa libera che premia la creatività delle scuole che aderiscono al progetto ed è valida fino all’8/05/2023: le classi devono compilare un breve questionario sul progetto svolto, caricare un motto che rappresenti il percorso svolto in classe e/o caricare facoltativamente la foto di un disegno che riproduca uno dei temi affrontati in classe. Tra tutte le scuole che caricheranno almeno un motto di classe, ne saranno estratte 3 che potranno aggiudicarsi un buono da 500 euro da spendere in materiale didattico. La giuria di qualità OrtoRomi selezionerà inoltre tra tutte le scuole che caricheranno il disegno le 3 che potranno aggiudicarsi un buono da 200 euro.