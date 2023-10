L'attesa è finita: al via a Noventa Padovana la Fiera del Folpo

Si accendono oggi, giovedì 19 ottobre, alle ore 18 i riflettori sulla Fiera del Folpo di Noventa Padovana.

Fiera del Folpo

Inizio scintillante con la prima grande Parata del Folpo alle 19.30, madrina d’eccezione Cristina D’Avena che percorrerà la parata e alle 20.30 salirà sul palco coperto, allestito appositamente in via Roma di fianco a Campo dei Tosi (Piazza Europa). In caso di pioggia la Fiera proseguirà come da tradizione: per cinque giorni saranno garantiti da bettolari e chef di strada oltre 2mila posti coperti per gustare il folpo alla veneta, ma anche tantissime altre ricette popolari, cicchetti e le birre artigianali di Campo dei Tosi dove si terrà l’Artisanal Beer Tasting e di potrà gustare la Birra del Folpo, appositamente creata dal Birrificio Artigianale La Villana per l’occasione.

Dove mangiare

Oltre che nelle storiche Bettole, la cucina del Fiera darà il meglio di sé alla Corte dei Bacari, dedicata ai prodotti e alle creazioni enogastronomiche di qualità, Viale delle Delizie, con i suoi produttori e i food truck provenienti da tutta Italia, e l’area Sapori e Regioni, un vero e proprio tour della cucina tipica dove troveranno spazio tantissimi tesori del gusto delle nostre regioni.

Le novità

Ogni giorno alle 19.30 dalla rotonda di fronte a Villa Grimani Valmarana partirà una parata con in testa la mascotte della Fiera e dietro di lui la marching band Bloko Intestinhao, ensemble di percussioni e ottoni che reinterpreteranno ritmi sudamericani e funky in chiave street, guidate dal maestro Marco Catinaccio. Al loro fianco, i ballerini della Flash Dance Academy di Montegrotto.

Musica

Remixata l’offerta musicale della Fiera che quest’anno sul main stage di Piazza Europa, ribattezzata Campo dei Tosi, proporrà cinque serate a tema, ognuna con Dj e musicisti dedicati ad un particolare sound. Si partirà il giovedì con Unifolpo, il party dedicato agli universitari, venerdì spazio ai nuovi ritmi con il reggaeton hip hop del format Folpo Loco, mentre sabato a tenere banco saranno le hit degli anni ’90, suonate dal vivo con chitarre e tastiere dai Digito, band protagonista del Folparty ‘90. Domenica sarà il giorno della musica italiana e dei 24mila Baci di Folpo, il format con i migliori brani dance da cantare e ballare tutti insieme. Lunedì, infine, il finale della Fiera...a sorpresa. Dopo il grande successo della passata edizione, invece, confermatissimo il Dj set dalle 19 in poi sul tetto della roulotte vintage Airstream di Corte dei Bacari con Max Minetto.

Fattoria didattica

In fondo a viale del Patronato si trova l’area più amata dai bambini, la fattoria didattica con asini, cavalli e alpaca in carne ed ossa, da conoscere e accarezzare.

Come arrivare alla Fiera

Come arrivare alla Fiera. L’organizzazione ha predisposto due parcheggi, uno a Noventa e uno a Noventana con transfer via pullman a due piani, un trenino da Ponte di Brenta, un battello e parcheggi per i monopattini. Tutte le info sono sul sito ufficiale fieradelfolpo.it