Padova torna su RaiUno: Linea Verde Life dedica un'intera puntata alla città del Santo

Linea Verde Life, programma di RaiUno, questa settimana fa tappa a Padova: Marcello Masi e Daniela Ferolla racconteranno la città del Santo, che oltre alle bellezze artistiche come la Cappella degli Scrovegni, mette in mostra il suo green e le sue innovazioni tecnologiche che ne fanno una città sempre più sostenibile.

Linea Verde Life a Padova

Incontreranno il fisico nucleare Luca Stevanato, titolare di una innovativa startup spinoff dell'Università di Padova che ha realizzato un rilevatore di raggi cosmici che permette di individuare la presenza di acqua nel sottosuolo. E poi l’agronomo Ciro degli Innocenti che ci racconterà il progetto “10.000 alberi per Padova”, una grande iniziativa che ha cambiato e ridisegnato la città rendendola più bella e vivibile. E ancora, navigheranno lungo i canali d’acqua della città per raccontarne l’importanza naturalistica, culturale e sociale. Incontreranno il tree climber ed arboricoltore Marco Beggiato che da dieci anni si prende cura della Magnolia di Sant’Antonio che si trova nel chiostro dell’omonima Basilica. Questo secolare monumento della natura nel lontano 2013, a causa di una abbondante nevicata, ha perso una intera branca. Da allora Marco, assieme alla sua squadra di tree climbers, non ha mai smesso di occuparsi della sua tutela e della sua conservazione. E non finisce qui: per scoprire le altre sorprese non resta che accendere la televisione sabato 8 aprile alle ore 12.30, ovviamente su RaiUno.