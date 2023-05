Campionaria Padova, un'edizione da record: oltre 150mila visitatori in Fiera

Un’edizione da ricordare, una nove giorni che si è chiusa domenica 21 maggio con il dato record di oltre 150mila visitatori, l’affluenza più alta degli ultimi 10 anni: la 102esima edizione di Campionaria Padova è stata, sotto tutti i punti di vista, un grande successo, e fra i padiglioni di via Tommaseo si respira un’aria di generale soddisfazione.

Fiera Campionaria

In Fiera sono arrivate famiglie, giovani e giovanissimi, over 50 da tutto il Veneto: un pubblico eterogeneo che non ha voluto mancare l’appuntamento con la fiera dei Campioni, affollatissima in tutti gli orari fin dal primo sabato, che ha visto la presenza del presidente della Regione Veneto Luca Zaia nel momento inaugurale. Sempre pieni i ristoranti presenti in Fiera, così come i padiglioni, con ottimi volumi di business fra gli espositori, molti dei quali già interessati ad opzionare la loro partecipazione anche per il 2024. Anche gli eventi hanno registrato un buon livello di partecipazione, sia per quanto riguarda le proposte del “Sistema Padova” messe in campo dalle categorie economiche e dalle associazioni di categoria cittadine con il coordinamento di Venicepromex - Agenzia per l’internazionalizzazione delle Camere di Commercio del Veneto, sia per quanto riguarda gli appuntamenti live sul palco esterno e i talk a tema che hanno intrecciato dialoghi e musica proposti ogni giorno dal nuovo format Civico 78. Tantissimi i momenti e gli ospiti che hanno segnato questa edizione. Da segnalare, fra gli eventi, l’appuntamento a cura Fondazione Ometto dedicato alla prevenzione delle morti improvvise per arresto cardiaco che ha visto fra gli ospiti il cardiochirurgo Gino Gerosa, un gigante della medicina che solo due giorni prima aveva annunciato al mondo il primo trapianto da donatore morto da oltre 20 minuti. Fra gli ospiti di Civico 78, il professore più amato d’Italia Enrico Galiano e Gene Gnocchi con la sua comicità irriverente. Un’attenzione particolare è stata dedicata alle famiglie con tante iniziative e laboratori gratuiti, dalle attività della Federazione italiana scuole materne di Padova alle proposte di Scodinzonaria con gli amici a quattro zampe fino all’educazione stradale con la Polizia locale.

Nicola Rossi

«Siamo davvero molto soddisfatti - spiega Nicola Rossi, presidente di Padova Hall - quest’anno abbiamo ripensato e ricostruito il progetto di Campionaria tenendo fede alla tradizione della fiera più antica d’Italia e inserendo significativi elementi di novità e coinvolgendo in modo fattivo tutte le categorie economiche padovane. La “fiera dei Campioni” è tornata finalmente ad essere la festa della città: un appuntamento simbolo che ha alle spalle una storia importantissima, da coltivare e valorizzare, e davanti un grande futuro. Se i dati di afflusso sono stati straordinari, è positivo anche il quadro del conto economico della manifestazione. Abbiamo gettato le premesse per una crescita di un appuntamento che già oggi rappresenta la più grande fiera di pubblico del Nordest, smentendo con i fatti chi aveva decretato la fine delle manifestazioni multisettoriali. Un risultato significativo per Padova Hall, un traguardo importante per tutto il territorio: un obiettivo raggiunto che rappresenta solo un nuovo punto di partenza e ci stimola a proseguire nell’impegnativa e sfidante azione di rilancio e di ridisegno del quartiere fieristico che abbiamo intrapreso».