UNICEF: per Natale i regali solidali per salvare tanti bambini nelle emergenze

Sono molte le idee dell’UNICEF per questo Natale: la Tazza in metallo vintage, la Decorazione in Stoffa Etnica, il Blocchetto UNICEF con penna, i Biglietti di Natale, con diversi soggetti; l'Astuccio bombato, un Puzzle per Bambini, la Pallina Natalizia, l’Ombrellino pieghevole, il Set arte cofanetto esagonale, l'Astuccio bombato, il Peluche orsetto con coperta. Tutti i dettagli dell'iniziativa