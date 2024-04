Un nuovo vestito tutto d'oro: apre a Padova "Gold of Baessato"

Si aprono domani, venerdì 12 aprile, le porte del nuovo Gold of Baessato, la prima proposta d’ispirazione nipponica dell’iconico Baessato, brand acquisito da Fedegroup nel 2023, luogo culto del loisir veneto dove design, tendenze, musica e ottima cucina si incontrano.

Giappone

Una doppia proposta culinaria che vede la migliore tradizione italiana protagonista del pranzo e che per la sera cambia stile e firma, esplorando i profumi e i sapori della cucina giapponese reinterpretata dallo Chef Shu Lin secondo un’estetica di altissimo livello in cui i piatti, vere e proprie opere d’arte da godere fin dal primo sguardo, sono legati dal colore oro che caratterizza la nuova identità del ristorante. Dalle proposte più classiche come tartare e sashimi, fino ai plateau di crudités passando per i pregiati tagli di manzo Wagyu e fuori menù tutti da scoprire, il menù di Gold of Baessato è studiato per offrire un’esperienza gustativa unica che unisce i sapori più delicati ai gusti più decisi in un connubio moderno e ricercato con contaminazioni venete come per i Venice Maki, che all’alga nori e al riso giapponese accostano la ricchezza del baccalà mantecato. Ad accompagnare la cena è una selezionata carta dei vini ricca di proposte locali e internazionali capaci di dare vita ad abbinamenti inediti che valorizzano la textur e il gusto di ciascun piatto.

Gold of Baessato

Afferma Mirko Sanna, managing director di Fedegroup e fondatore di Baessato: «Con quest’apertura Baessato completa la propria offerta e offre un’alternativa serale inedita alla Città con una proposta che porta i profumi e le ispirazioni nipponiche al centro del fun-dining che caratterizza i nostri locali. Valori che condividiamo anche con i fondatori di Gold (ex sushi restaurant di Noventa Padovana). L’apertura di Gold of Baessato è il risultato di un processo di ricerca e sviluppo durato quasi 4 anni che ha avuto come obiettivo la creazione di un concept originale capace di soddisfare un pubblico sempre più esigente e in costante ricerca di nuove tendenze». Non solo ristorante: oltre alla sala nella parte alta del locale, con 30 posti a sedere e un’atmosfera elegante, l’esperienza Gold of Baessato può essere vissuta al banco e nel dehor, dove viene servito l’aperitivo a cui è dedicato un menù ad hoc, con assaggi dell’ispirazione fusion che caratterizza la cucina. La nascita di Gold of Baessato continua l’ampliamento dell’offerta Baessato e segna un ulteriore passo, dopo l'acquisizione da parte di Fedegroup -azienda leader in Italia dei servizi di ristorazione in outsourcing- nell’evoluzione del brand, già affermato e rinomato in tutto il Veneto.