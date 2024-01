Servizio civile universale con il Comune di Padova 2024, ecco come aderire

Il Comune di Padova promuove progetti di Servizio civile universale.

L'ufficio Progetto Giovani fornisce informazioni e orientamento in merito alle tematiche del Servizio civile con particolare riferimento ai progetti attivati direttamente dal Comune di Padova.

I progetti

Quest’anno il Comune di Padova promuove e realizza 7 progetti negli ambiti del sociale, della cultura, delle politiche giovanili e delle scuole dell’infanzia e dell’intercultura. L’impegno richiesto è di 25 ore settimanali, per 12 mesi.

Le scadenze

Le domande di partecipazione al bando 2023 del Servizio civile universale, con i progetti previsti dal Comune di Padova per l'anno 2024, devono essere inviate entro le ore 14:00 del 15 febbraio 2024 - per approfondimenti.

Per candidarsi, è necessario presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domande online. Per l’accesso è necessario disporre di Spid.

Per informazioni

Ufficio Progetto Giovani - area Informagiovani

telefono 049 8204742

email informagiovani@comune.padova.it

Info web

https://www.progettogiovani.pd.it/servizio-civile-universale-bando-2023/

https://www.padovanet.it/notizia/20231227/servizio-civile-universale-con-il-comune-di-padova-2024

https://www.padovanet.it/informazione/servizio-civile-universale