«Grazie a Gino», il sindaco di Vigonovo alla presentazione del libro su Giulia Cecchettin

Il sindaco di Vigonovo Luca Martello ha accettato l’invito ed ha partecipato, martedì 5 marzo al Verdi di Padova, alla presentazione del libro “Cara Giulia. Quello che ho imparato da mia figlia” di Gino Cecchettin e Marco Franzoso (Rizzoli). Uno scritto che fa capire chi era Giulia, la 22enne assassinata l’11 novembre 2023.

Invito accettato

«Non potevo che accoglie l’invito di Gino e di Rizzoli l’editore che l’ha prodotto. Per noi – afferma il sindaco – è un nuovo punto di partenza, è un punto di partenza che ha la caratteristica di ripartire con qualcosa di nuovo, con la possibilità di leggere e capire fino in fondo davvero, sicuramente di più, quanto Gino in questo caso ha vissuto e quali sono le cose che secondo lui, dal suo punto di vista, possono aiutarci a renderci utili, tutti, per sconfiggere, per abbattere questo grosso problema che riguarda purtroppo ancora la nostra società».

Grazie Gino

«Le comunità in particolare coinvolte sono quelle di Vigonovo che come primo cittadino rappresento, ma anche di Saonara che è un comune accanto al nostro dove appunto la famiglia Cecchetin ha costruito l’esistenza e da cui derivava peraltro la mamma Monica. Non rappresento in qualche modo nessuno, perché credo che qui sia necessario che ognuno rappresenti se stesso: io in questo caso come uomo e come maschio, ma è una responsabilità che non mi sento di prendere per i miei concittadini, ma al contrario, invito i miei concittadini a fare altrettanto come me, cioè mettersi in gioco, prendersi la briga di leggere un libro, e poi magari riparlarle dopo che il libro l’abbiamo letto. Forse sapremo qualcosa in più, forse riusciremo a commentare con la dovuta sensibilità, anche magari non essere d’accordo. Adesso avere anche questo strumento ritengo sia un motivo per dire grazie a Gino».