Quali giostre per il parco? A deciderlo saranno i residenti tramite un sondaggio

Un sondaggio per scegliere la nuova giostrina “castello” da installare nel parco di Mandriola: l'iniziativa, in collaborazione con il Comitato di quartiere, è stata lanciata nei giorni scorsi con l’obiettivo di coinvolgere e più in generale i frequentatori dell’area verde, chiamati a scegliere fra tre diverse tipologie di giostrina. È possibile esprimere la propria preferenza nell’apposito volantino disponibile presso il chiosco inclusivo “Al Barattolo”, che si trova all’interno del parco.

Parco di Mandriola

Spiega il sindaco Filippo Giacinti: «Si tratta di una piccola iniziativa che va nella direzione di stimolare la partecipazione attraverso il Comitato di quartiere: con l’apertura del chiosco il parco sta diventando di anno in anno sempre più vivo, un luogo di socialità e di relazione per le famiglie di Mandriola e non solo. Si registra una bella vivacità in questo territorio: all’impegno del Comitato di quartiere, i cui membri si spendono gratuitamente con tanta dedizione e passione, si affianca quello del Comitato Crea.ti.va che organizza fra l’altro il mercatino dei ragazzi: l’edizione di quest’anno, in programma il 9 settembre, sta registrando numeri record in termini di adesioni». Durante l’estate i parchi di Albignasego sono stati inoltre interessati da lavori di manutenzione con la sostituzione o la riparazione delle giostrine rotte, attivata spesso anche grazie alle preziose segnalazioni arrivate dai cittadini. Preziosi infine anche gli interventi realizzati dai ragazzi del progetto “Ci sto? Affare fatica!” impegnati nel mese di luglio, nei giardini delle scuole e in altri spazi pubblici con l’affiancamento di tutor e “handyman”.