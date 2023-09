Albignasego, da venerdì 15 settembre si trasferisce il mercato settimanale

A decorrere da venerdì 15 settembre il mercato settimanale di Albignasego sarà trasferito in via definitiva nell’area adiacente alla sede municipale di via Milano dove da poco si sono concluse le nuove opere di urbanizzazione con la realizzazione della nuova piazzetta e dei parcheggi.

Mercato

Tutte le bancarelle, che compongono il famoso mercato di Albignasego e solitamente stazionano in Piazza del Donatore e lungo via XVI Marzo, hanno trovato nuova allocazione nell’area predisposta con i necessari collegamenti elettrici e saranno effettivi già da questa settimana. Spiega l'assessore al commercio Gregori Bottin: «Via XVI Marzo nel corso degli anni è diventata un’area di forte concentrazione di attività di servizio pubblico: la scuola primaria Bonetto, l’asilo nido comunale, l’ufficio postale il Centro Infanzia di S. Lorenzo, hanno determinato un notevole aumento dell'afflusso di pedoni e del traffico veicolare». Il consiglio comunale ha ritenuto opportuno individuare una zona alternativa a quella attuale per decongestionare l'area e ha fatto redigere dall’Ufficio Tecnico una soluzione che limitasse i disagi per la circolazione stradale e per i residenti. «È stata una decisione condivisa con i commercianti che da anni sono presenti nel territorio - conclude l’assessore - prima di trasferire in via definitiva il mercato sono state fatte delle giornate di sperimentazione che hanno soddisfatto gli esercenti, per la maggiore fruizione ed accessibilità determinata dall’esistenza di aree di parcheggio e da più accessi veicolari». Oltre al mercato settimanale del venerdì è attivo tutti i mercoledì pomeriggio, negli spazi del parcheggio lungo via S. Stefano vicino alla chiesa a Carpanedo, il mercato agricolo in gestione alla Cia – Confederazione italiana agricoltori.