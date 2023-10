SuperEnalotto, centrato nel Padovano un "5" da quasi 100mila euro

Nessun "6" nella prima estrazione della settimana del SuperEnalotto, ovvero quella di martedì 17 ottobre, con il jackpot che sale dunque a 71,4 milioni di euro. Sono stati però centrati due "5", con i fortunati vincitori che si portano a casa 98.073,09 euro a testa: uno di questi è stato realizzato ad Abano Terme presso il punto vendita Toto Abano situato in Viale delle Terme 87.

Superenalotto

È subito partita la caccia al vincitore in zona termale, anche se non è da escludere che a piazzare la giocata "magica" possa anche essere stato un turista di passaggio. L'ultima vincita di rilievo nel Padovano risaliva in ordine temporale allo scorso 20 giugno, quando a San Martino di Lupari venne realizzato un 5 che valse al fortunato vincitore la considerevole vincita di 103mila euro. A febbraio, invece, a Villafranca Padovana vennero vinti quattro milioni di euro grazie a una delle quote del maxi-sistema che in tutta Italia sbancò il SuperEnalotto conquistando oltre 371 milioni di euro, vale a dire il jackpot più alto di sempre.