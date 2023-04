TedXPadova, un decennale da sold out: che successo al Padova Congress

Perfezione, felicità, successo, nuovi inizi ed energia positiva: sono solo alcuni dei significati da sempre associati al numero dieci, una cifra simbolica che quest’anno per TEDxPadova ha assunto un nuovo significato speciale. Ieri, sabato 15 aprile, la conferenza TED patavina ha infatti festeggiato il suo primo decennale, assieme ai 1.500 spettatori che si sono radunati al Padova Congress per ascoltare 10 nuove storie ricche di idee di valore. Portato in città nel 2013 da Carlo Pasqualetto, l’edizione 2023 segna anche il passaggio di testimone a una nuova licensee, Edonella Bresci.

Speaker

Tra i numerosi partecipanti che hanno fatto registrare un nuovo sold out all’evento non ci sono solo cittadini padovani, ma anche attori, giornalisti, professori, influencer, musicisti, ricercatori, artisti, imprenditori e più in generale più di 70 ex speaker provenienti da ogni parte del mondo. Un segnale notevole che, anche per questo primo compleanno a doppia cifra, conferma l’importanza strategica, la potenza innovativa e la profonda connessione tra persone che negli anni TEDxPadova ha esercitato per la città, la sua comunità e tutto il Nordest. Le 10 storie sono state introdotte da Brenda Lodigiani, attrice, imitatrice e conduttrice. Si sono poi avvicendati sul “punto rosso” del palco di Padova Congress:

SARA STEFANIZZI (in arte KUROLILY): la streamer e videogiocatrice da più di 200mila follower, che sul palco di TEDxPadova ha raccontato il suo modo di comunicare con le nuove generazioni. Un dialogo costruttivo e costante, che dalle piattaforme social come Twitch riesce ad approdare anche sul mondo offline, costruendo scambi di valore, di energie e di utilità sociale.

GIANCARLO COMMARE: il giovane attore rivelazione, che ha evocato un tema molto sentito dalla sua generazione e non solo, ovvero i pericoli della ricerca costante della perfezione e dell’eccellenza a tutti i costi.

MARGHERITA TERCON: l’influencer con la sindrome di Asperger, che ogni giorno combatte gli stereotipi sull’autismo e che ha dato voce ai “bambini di vetro”, ovvero di quelle persone cresciute in una famiglia in cui uno o più membri hanno una disabilità, e che spesso proprio per questo motivo rimangono invisibili e trasparenti.

LORENZO MARINI: eccellenza nel mondo dell’arte e della pubblicità, che con le sue idee ha portato in alto il nome dell’Italia nel mondo. Creatività, unicità, immaginazione e determinazione, sono state le parole chiave del suo speech.

MARIA FOSSATI: la designer di protesi robotiche per l’uomo, che attraverso la sua esperienza umana e professionale, ha spiegato al pubblico di Padova Congress perché indossare un arto meccanico, e di conseguenza “completare” il proprio corpo, non significa soltanto compensare un deficit funzionale ma prima di tutto regala un’emozione in grado di risuonare a livello profondo in ciascuno di noi.

DUCCIO FORZANO: l’autore dietro alle telecamere di alcuni dei programmi più seguiti della tv italiana, che ha scoperto il fascino e la bellezza di questo mestiere a 35 anni, grazie alla fiducia riposta in lui da Claudio Baglioni. Grazie alla sua storia di riscatto sociale e incredibile forza d’animo, siamo andati a fondo nella relazione tra talento, occasioni da cogliere e voglia di rivincita.

LENA PERNAS: la giovane scienziata che dirige un laboratorio di ricerca sull’immunologia e che 10 anni fa è stata tra le prime volontarie della conferenza TED patavina. Dopo aver viaggiato per il mondo per le sue attività di ricerca, è tornata a Padova per raccontare la sua storia e accompagnarci alla scoperta del mondo dell’immunologia e delle scoperte che ci permetteranno di “invecchiare meglio”.

GIULIO BUCIUNI: il docente del Trinity College di Dublino, che studia le città, la distribuzione geografica dell’innovazione e degli impatti economici e sociali che essa produce. Con il suo speech ci ha raccontato la storia di 10 città “underdog” che, alla pari delle grandi metropoli occidentali, si stanno adoperando per essere sempre più competitive e rimuovere le barriere che separano lo sviluppo e la crescita delle periferie.

ANGELA TROCINO: la ricercatrice dell’Università di Padova, che ci descriverà come evolverà la nostra alimentazione tra 10 anni. Cosa mangeremo? Cosa sta cambiando? Come soddisferemo i nostri fabbisogni nutrizionali e alimentari, in un mondo sempre popolato e con sempre meno risorse? Questi alcuni degli interrogativi ai quali abbiamo provato a rispondere.

FLAVIO FUSI PECCI: l’esperto di evoluzione stellare, che porterà gli ospiti di TEDxPadova in un viaggio alla scoperta delle origini del cosmo. Assieme a lui, abbiamo scoperto cosa è successo veramente nei primi istanti di vita dell’universo e capiremo come sarà il futuro di noi “figli delle stelle” tra 10 milioni di anni.

Sostenibilità e iniziative

Anche in questa decima edizione, il team di TEDxPadova si è fatto promotore di iniziative di sostenibilità ambientale e di supporto alla lotta contro al greenwashing. Grazie ai veicoli elettrici di Superauto, che hanno portato gli speaker alla location della conferenza, e alla partnership con Atlante, che ha fornito le proprie colonnine per la ricarica delle vetture, l’evento ha giocato un ruolo attivo nel percorso per una mobilità più sostenibile. Non solo, TEDxPadova ha appoggiato anche il progetto “Are you R”, programma europeo che mira a sensibilizzare il pubblico sull'importanza del riciclo della plastica. Non solo, al fianco di Storeis, TEDxPadova ha creato “Digital-mente”: un progetto a favore della formazione e dell’integrazione socio-lavorativa dei Care Leavers, giovani neo-maggiorenni che hanno vissuto buona parte della loro vita lontani dalla propria famiglia di origine, in comunità o in affidamento e NEET, ragazzi tra i 20 e i 30 anni che risultano inattivi, ossia che non lavorano e non sono inseriti in progetti di istruzione e faticano a trovare il percorso di studio o di lavoro più adatto a loro. L’iniziativa è stata realizzata con il supporto del Comune di Padova – i cui servizi sociali si sono occupati della selezione dei ragazzi coinvolti – e Quipsico. Anche il digitale è stato protagonista di uno dei progetti speciali realizzati dal team che grazie alla collaborazione di Crédit Agricole e degli “Unfluencer” - gruppo di ragazzi under 30 nato nel 2022, che usano i social per fare divulgazione in maniera pop e accattivante - hanno creato un manuale di utilizzo consapevole del web. Ma la cultura e la conoscenza sono state toccate con mano anche durante l’evento stesso: Ispirati dallo slogan TED “Ideas Worth Spreading“, la squadra ha ideato “Ideas Worth Reading“, uno spazio dedicato ai libri scritti dalle grandi menti che negli anni hanno calcato il bollino rosso di TEDxPadova. In partnership con True Design e Italy Post, è stata riservata a Padova Congress un’area libreria, un ambiente accogliente e confortevole in cui i partecipanti hanno potuto scoprire e acquistare le pubblicazioni dei 150 speaker che hanno partecipato alle dieci edizioni della conferenza. Infine, anche quest’anno la conferenza ha sostenuto le iniziative locali di inclusione sociale, come il progetto DADI HOME, la prima struttura recettiva del padovano gestita interamente dalla cooperativa Vite Vere Down DADI, all’interno della quale hanno alloggiato gli speaker della conferenza durante la loro permanenza a Padova per l’evento.

Performance

Per questo decennale, non sono state solo le storie degli speaker le uniche protagoniste, ma ci sono stati numerosi momenti dedicati alla musica, all’arte e alla creatività. Coordinati dalla direzione creativa di Alice Nereide Cossa, giovani attori e ballerini si sono alternati sul palco per raccontare e portare in scena la loro interpretazione del significato del DIECI. Ad accompagnare le performance, la musica live della “Unipd Big Band“, orchestra jazz dell’Università di Padova, diretta dal maestro Franco Nesti. Inoltre, durante i mesi di febbraio e marzo, TEDxPadova ha collaborato con il Teatro Stabile per l’organizzazione della rassegna teatrale – sviluppatasi in venti serate, la maggior parte delle quali sold out - dal titolo “Fratelli, esercizi di coesistenza”, un progetto ideato dalla compagnia teatrale Amor Vacui diretta da Lorenzo Marangoni. Ogni sera un ospite tra gli ex speaker di TEDxPadova che ha condiviso con il pubblico la propria visione del tema “fratelli”, portando sul palco la propria esperienza di vita. Sul palco di TEDxPadova DIECI, sei giovani attori hanno riproposto un piccolo cult della rassegna.

Patrocini e partner

TEDxPadova è patrocinato dal Comune di Padova, l’Università degli Studi di Padova, Camera di Commercio Padova, Padova Looking Ahead & Beyond, Venice Promex, Confindustria Veneto Est, ALUMNI e AMICI dell’Università di Padova. L’appuntamento è realizzato con la collaborazione dei Platinum Partner Crédit Agricole, Deloitte e Storeis; dei Golden Partner Alì, iGuzzini, Show Club, AD010, Auxiell, Atlante, DAB, FIMIC e AzzurroDigitale; dei Silver Partner CIMBA, UniSmart, Pittarello, Polaroid, e GTA e Pettenon; dei Bronze Partner My English School, LS Lexjus SInacta, Amajor, AWMS, Morato, Fondazione Cariparo e Renoir Rovigo Roverella. I progetti speciali sono realizzati grazie a AreYouR, Cooperativa Dadi, Quipsico, Teatro Stabile Veneto e Unfluencer. I Technical Partner sono Circuitozero, Marmalade, ADVER Italia, SONDA, siteBysite, True Design, ItalyPost, WTH Studio, Marcolongo Pubblicità e Whitecup. Supporter del progetto sono Padova Congress, MetropolisADV, MEITEI, DìSalute e Snack Italy. Official Media Partner è Il Mattino di Padova, Official Radio è Radio Company, Official Mobility Partner è Superauto S.p.a. I Media Partner sono Good Living, Vpocket, Extramag, Il Bolive, Radio Padova e Radio 80.