Uno spettacolo che si ripete: torna a due passi dalla città la magia di "Tulipani Euganei"

Bisogna attendere ancora un mesetto e mezzo, e poi sarà magia: torna in provincia di Padova "Tulipani Euganei", un campo di 300mila tulipani di 92 varietà diverse.

Tulipani Euganei

L'idea è venuta a Marco Dainese, titolare dell'azienda agricola Terra dei Livii a Luvigliano di Torreglia, che spiega: «Anche quest’anno diamo il benvenuto alla primavera con il nostro campo noto come “Tulipani Euganei”. Nel 2024, il campo si tingerà di trecentomila tulipani di 92 varietà diverse. La messa a dimora dei bulbi ha coinvolto la nostra famiglia da ottobre a gennaio. Tulipani Euganei ha visto la luce nel 2022, in un suggestivo anfiteatro naturale creato dai colli che circondano il campo di Terra dei Livii. Oltre ai tulipani, i visitatori avranno l’opportunità di ammirare gli sgargianti e profumatissimi giacinti, i muscari con le loro sfere viola, simili a gemme preziose, e infine i narcisi con le loro trombe dorate. L’apertura del campo è prevista per fine marzo o primi di aprile, a seconda delle condizioni meteorologiche delle prossime settimane. Sul sito e sulle nostre pagine Facebook e Instagram pubblicheremo gli aggiornamenti sulla fioritura e i link per prenotare la visita con auto-raccolta dei fiori. Il nostro campo è di tipo you-pick, il che significa che i visitatori sono liberi di passeggiare tra i tulipani e raccoglierli autonomamente. All’ingresso, forniamo un piccolo cestino con paletta per agevolare la raccolta. L’ingresso richiederà l’acquisto di un biglietto che includerà anche due tulipani a scelta da autoraccogliere. Vi aspettiamo numerosi per ammirare il nostro anfiteatro naturale dei Colli Euganei e scattare foto indimenticabili». Non resta che attendere la fioritura, dunque...