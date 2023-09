Con il nastro rosa: torna Lilt for Women, per la prevenzione del tumore al seno

La campagna “LILT for WOMEN 2023” che si svolge per tutto il mese di ottobre è dedicata alla sensibilizzazione e alla prevenzione del tumore al seno che solo in Italia nel 2022 ha avuto 55.700 nuove diagnosi.

Lilt for Women 2023

Molti gli eventi e le iniziative in programma per il mese rosa, non solo a Padova ma in molti Comuni del territorio presentate ieri, mercoledì 27 settembre, dalle Istituzioni patrocinanti: il vicepresidente della Provincia di Padova Vincenzo Gottardo e dal presidente della Lega italiana per la lotta contro i tumori di Padova Dino Tabacchi, accompagnati da Nicoletta Allibardi, componente di Giunta camerale per la Camera di Commercio di Padova, Eleonora Di Maria, Advisor for Public Engagement and Entrepreneurship per l’Università e Riccardo Capitanio, vicepresidente Confcommercio Padova. Afferma Vincenzo Gottardo: «Desidero sottolineare quanto sia fondamentale la medicina per la qualità della vita delle persone. La Provincia è impegnata su diversi fronti a sensibilizzare i cittadini sull'importanza della cura della propria salute. Per i giovani, nelle scuole, sull’alimentazione ad esempio e gli stili di vita. In questo contesto, sosteniamo la Lilt consapevoli che la prevenzione può salvare vite e la capacità di comunicare è prerequisito fondamentale. Ben volentieri ospiteremo l’evento conclusivo del 30 settembre nel nostro palazzo, per esprimere, con la bellezza e la condivisione, la nostra gratitudine verso il personale sanitario, la nostra vicinanza a chi si impegna, anche nella società civile, nel promuovere i valori espressi dalla campagna di prevenzione della Lilt e a tutte le persone che devono affrontare la malattia».

Lilt Padova

Dichiara Dino Tabacchi, presidente di Lilt Padova: «LILT, da oltre un secolo, ha tra i suoi obiettivi diffondere la cultura della prevenzione, che resta ancora l’arma più efficace per contrastare l’insorgenza del tumore. Oggi non vogliamo più parlare di salute solo come assenza di malattia, ma di un più ampio concetto di benessere della persona da più punti di vista, incluso l’amore per sé. Per la Campagna 2023 abbiamo scelto di portare l’attenzione del pubblico ad un nuovo progetto gratuito che LILT offre alle donne: la dermopigmentazione del complesso areola capezzolo. Un “semplice” tatuaggio che consente alle donne, operate al seno, di recuperare la propria femminilità e di riacquistare la fiducia in sé stesse».

Camera di Commercio di Padova

A fianco dell’associazione, anche quest’anno ci saranno le principali istituzioni cittadine: Provincia, Camera di Commercio, Università, Ulss6 e Confcommercio. «Continua la sinergia fra la nostra Camera di Commercio e la LILT per promuovere percorsi e iniziative di prevenzione oncologica sul territorio - commenta Antonio Santocono, presidente della Camera di Commercio di Padova - che consideriamo uno strumento efficace per combattere qualsiasi patologia e rappresentare la base da cui partire per assicurare il benessere di un'intera comunità. Siamo orgogliosi di proseguire con la LILT padovana questo proficuo rapporto di collaborazione che va nella direzione di diffondere la cultura della prevenzione attraverso progetti informativi e di sensibilizzazione che coinvolgano direttamente la cittadinanza ma anche le nostre imprese, gli imprenditori e i luoghi di lavoro con l'auspicio di ottenere risultati sempre più incoraggianti sia in termini di prevenzione che di ricerca e cura».

Università di Padova

Aggiunge Daniela Mapelli, rettrice dell'Università di Padova: «Sempre più persone comprendono l’importanza della prevenzione in ambito sanitario: un’opportunità, per tutte e tutti, di garantirsi una migliore qualità di vita. Ecco perché l’Ateneo di Padova aderisce a iniziative importanti, come quella organizzata da Lilt di Padova, oltretutto per una patologia, il tumore al seno, con un impatto elevato nella popolazione, come dimostrano i 55mila casi l’anno».

Eventi

L’inaugurazione di “LILT for WOMEN 2023” a Padova sarà il prossimo 30 settembre. Grazie al prezioso supporto del Comune di Padova e dell’Ufficio Città Sane, fin dal mattino davanti a Palazzo Moroni verranno allestiti un info point e lo Spazio Prevenzione mobile dove verranno eseguite gratuitamente visite di prevenzione del tumore al seno ed ecografie. Nel pomeriggio si terrà l’evento “La Bellezza oltre la Malattia”, aperto a tutti i passanti per celebrare bellezza e femminilità prima, durante e dopo un percorso di malattia. Stefania Miotto (#lacantantelirica), LILT Ambassador e madrina della campagna a Padova, condurrà un pomeriggio di approfondimenti e intrattenimento. Parteciperanno infatti la dott.ssa Maria Teresa Nardi, Dietetica e Nutrizione Clinica IOV, le dott.sse Alessia Delle Grottaglie e Francesca Munegato, psicologhe LILT e il dott. Matteo Cagol, Medico Chirurgo dell’UOC Chirurgia Senologica 1, IOV e Consigliere LILT PADOVA. I momenti di approfondimento saranno intervallati dalle esibizioni delle cantautrici della Daigomusic sotto la direzione artistica della vocal coach Cristiana Lirussi, e dalle performance di danza eseguite da Danza City e Benessere danza, rispettivamente dirette da Caterina Di Napoli e Giorgio Palombarini. Il momento centrale sarà dedicato al nuovo progetto LILT di dermopigmentazione, con la partecipazione di Bettina Minaldo, dermopigmentatrice professionista e Romina Boscolo, che racconterà la sua esperienza diretta. La cornice di questo intervento verrò creata da un’insolita sfilata, dove non solo sarà possibile ammirare le creazioni di Martino Midali per la collezione A/I 2023, ma vedremo sfilare insieme donne di tutte le età e con diverse esperienze di vita, malattia e rinascita.

La giornata vedrà anche la partecipazione dele aziende che sostengono l’intera campagna:

Generali Italia con le agenzie di Padova (Pedrocchi, Ponti Romani), coerentemente con la strategia Partner di Vita, che ha l'ambizione di essere vicini alle persone in ogni momento rilevante; Giada Distributions distributore di marchi Ecobio, che metterà a disposizione di chi vorrà provare i prodotti una make-up artist e interverrà a fianco delle psicologhe LILT per raccontare qualcosa in più su make-up e skin care; Essoquattro, l’azienda della rosa, produttrice di packaging che supporta la campagna LILT fornendo lo speciale involucro dei ciclamini che verranno distribuiti, a partire dal 30 settembre, nelle piazze del territorio provinciale in cui saremo presenti.

Non mancheranno i momenti di coinvolgimento del pubblico, in particolare, cercheremo di far comprendere l’importanza di un intervento come la dermopigmentazione per colmare il senso di incompletezza e asimmetria che vive una donna dopo la mastectomia, con un esperimento per il quale saranno sufficienti un cerotto e la fotocamera anteriore del cellulare per fare un selfie. Gli esiti saranno visibili seguendo l’#RinasciTAttoo.

La serata si concluderà alle 18.45 a Palazzo Santo Stefano con una cerimonia inaugurale alla presenza dei sindaci padovani, aperta dai PopChord, la vocalband padovana.

L’appuntamento successivo sarà al teatro Verdi di Padova, martedì 3 ottobre, con il Concerto “La musica è emozione”, un momento per celebrare gli amici, i benefattori e le istituzioni che sono al fianco di LILT tutto l’anno, reso possibile grazie alla straordinaria disponibilità della BlueSingers & Orchestra, di Stefania Miotto e della conduttrice Vanessa Banzato. Sarà l’occasione per ascoltare buona musica, con brani di Webber, Cohen, Zucchero, Morricone, dei Queen, degli Europe e dei Pink Floyd. Per info e partecipazione: eventi@liltpadova.it - 3285973724

Dopo gli appuntamenti padovani, si proseguirà a Montegrotto, con la biciclettata in rosa, e con le visite gratuite a Gazzo, Vigodarzere, Montagnana, Conselve, Agna, San Giorgio in Bosco e si concluderà il primo weekend di novembre ad Albignasego.

I fondi raccolti durante questa campagna saranno destinati a sostenere il progetto “Un tattoo per Rinascere”, che la LILT offre gratuitamente a tutte le donne che ne avessero bisogno già dallo scorso maggio.

Per informazioni su come accedere al servizio scrivere a info@liltpadova.it o chiama lo 0498801484 (int.3 Spazio Prevenzione LILT di Albignasego).

