Lotto, vinti nel Padovano oltre 30mila euro grazie a un terno secco

Doppia vincita ad Abano Terme, in provincia di Padova, grazie al gioco del Lotto. Nella località veneta, come riporta Agipronews, vinti 21.375 euro grazie al terno 12-22-31 sulla ruota di Venezia. Da segnalare anche una vincita da 9mila euro ottenuta con la medesima combinazione. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 3,7 milioni di euro, per un totale di 304 milioni da inizio anno.

Vincite

Nel Padovano l'ultima vincita al Lotto risaliva alla scorsa settimana, quando a Piove di Sacco venne indovinato un terno secco da 13.500 euro. L'ultima vincita al 10eLotto risale a metà febbraio, quando ad Este venne centrato un 9 da 20mila euro, mentre quelle del Superenalotto risalivano allo scorso dicembre, quando a Campodarsego vennero vinti oltre 55mila euro e nel capoluogo poco più di 33mila euro.