Lotto, vinti oltre 62mila euro nel Padovano grazie a sei ambi, quattro terni ed una quaterna

Si sorride in Veneto per il concorso del Lotto di martedì 26 marzo: come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di Curtarolo, in provincia di Padova, si porta a casa 62.385 euro con sei ambi, quattro terni ed una quaterna sulla ruota di Napoli. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,6 milioni di euro, per un totale di oltre 316 milioni di euro da inizio anno.

Vincite

Nel Padovano le ultime vincite al Lotto risalivani alla scorsa settimana, quando ad Abano Terme e a Piove di Sacco sono stati vinti rispettivamente 30mila euro e 13.500 euro, in entrambi i casi grazie a un terno secco. L'ultima vincita al 10eLotto risale a metà febbraio, quando ad Este venne centrato un 9 da 20mila euro, mentre quelle del Superenalotto risalivano allo scorso dicembre, quando a Campodarsego vennero vinti oltre 55mila euro e nel capoluogo poco più di 33mila euro.