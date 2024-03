Visita a sorpresa a Casa Priscilla: Giovanni Storti incontra Suor Miriam

Giovanni Storti dello storico trio Aldo, Giovanni e Giacomo visita Casa Priscilla. Nei giorni scorsi il comico milanese ha incontrato Suor Miriam, gli educatori e le ospiti dell’associazione: le mamme e i loro bambini accolti nella struttura di via Crescini.

La visita

Un momento di conoscenza e conviviale assieme, durante il quale Giovanni Storti ha pure lanciato un invito a sostenere la stessa Casa Priscilla (che a breve si trasferirà nella nuova sede di via Vlacovich). Ne è nato un simpatico video, che è stato poi diffuso su tutti i canali social dell’organizzazione. Un filmato semplice e spontaneo finalizzato a far conoscere al grande pubblico la preziosa opera che dal 2001 viene portata avanti h24, sette giorni su sette: qui, nel silenzio e nel nascondimento, decine di volontari forniscono un supporto concreto a minori, mamme, donne con situazioni di fragilità e nuclei familiari in difficoltà.

La nuova sede

Grazie alla nuova struttura Casa Priscilla potrà quadruplicare il servizio di accoglienza e supporto a mamme e bambini in difficoltà ospitando quotidianamente 9 mamme e 50 minori tra servizi residenziali e diurni, che saranno seguiti da un’equipe di 15 professionisti, 2 consulenti e volontari. Nella nuova sede di Casa Priscilla si passerà dagli attuali 300 mq ai 1300 mq, dagli attuali 2 servizi autorizzati e accreditati dalla Regione Veneto ai 4, in particolare: una Comunità educativa Mamma-Bambino, una Comunità educativa diurna per minori, una comunità familiare Mamma Bambino “MiriaM”, il Centro Infanzia. Accanto a tali servizi proseguiranno quelli basati sul volontariato: doposcuola gratuito per minori da 6 a 14 anni, raccolta e distribuzione di beni e merci da chi può donare a chi ha necessità di ricevere. Per sostenere questa opera Casa Priscilla Odv ha avviato a novembre 2022 l’importante campagna di raccolta fondi “Adotta una stanza” che ha consentito all’organizzazione di raccogliere fondi per più di 1 milione di euro e che continuerà anche nei prossimi mesi.

Casa Priscilla

Da sempre un punto di riferimento nel territorio padovano, grazie all’impulso e al carisma impressi dalla sua anima fondatrice Maria Parolin - Sorella Miriam - Casa Priscilla opera con l’obiettivo di offrire servizi ed attivare progetti educativi di accoglienza a tempo determinato che possano condurre la persona accolta ad una vita autonoma. Nel 2001 Casa Priscilla offriva i suoi servizi in forma di totale volontariato; con il tempo l’organizzazione, le modalità e il progetto educativo si è evoluto grazie anche all’assunzione di dipendenti, alla collaborazione stabile con professionisti e ai volontari da sempre presenti. Questo percorso ha permesso di ospitare in questi anni 478 minori e 142 mamme, permettendo a queste ultime di portare a termine le loro gravidanze; sono infatti 46 i bambini/e nati/e nell’accoglienza di Casa Priscilla. Le richieste di aiuto però continuano ad aumentare: Casa Priscilla riceve in media 3 nuove richieste di accoglienza a settimana.