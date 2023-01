Basket Serie A1 femminile, sesta vittoria consecutiva lontano da casa per il Fila

Importante vittoria del Fila San Martino di Lupari, che sul difficile parquet dell'Akronos Tech Moncalieri, s'impone 55-57.

La vittoria arriva sul filo di lana, al termine di una gara combattuta e mai scontata, è addirittura la sesta consecutiva in trasferta per la squadra di coach Serventi, che rinforza la propria posizione in zona playoff.

Questi due punti, conquistati con una prova che ha visto andare a segno tutte le giocatrici scese in campo, valgono infatti il +4 (e il 2-0 negli scontri diretti) sulle stesse piemontesi, le più immediate inseguitrici delle Lupe.

La partita - Inizio scoppiettante da ambo i lati, con Westbeld a replicare ai canestri di Kaczmarczyk e Washington, per il 6-6. Nel primo quarto sono le ospiti a fare corsa di testa, e al 6' con Dedic e Washington il vantaggio sale per la prima volta oltre il singolo possesso: 8-12. Dall'altra parte è sempre Westbeld (già a quota 9) a guidare le padrone di casa, ma San Martino ottiene buone cose anche dalla panchina, coi punti preziosi di Verona e Ianezic. Poi Milazzo infila la bomba del +6 (14-20) prima della pausa, alla quale si arriva col punteggio di 16-22.

Sale di colpi Mitchell, ex di giornata, che restituisce il -2 (22-24) trovando tuttavia l'immediata risposta da fuori di Pastrello. Ora però San Martino pare aver perso un po' di fluidità, e sono brave le padrone di casa a riavvicinarsi ancora, fino a ritrovare la parità con Reggiani al 14', a quota 27. Poco dopo Katshitshi firmerà anche quello che è il primo vantaggio di serata per Moncalieri. Replicano Kaczmarczyk (doppia doppia da 11+11 per lei) e Arado, in una serie di botta e risposta che vede ancora Mitchell infiammarsi: sono già 15 punti per l'americana, e all'intervallo lungo Moncalieri ha un possesso pieno di vantaggio sul 37-34.

San Martino riparte toccando un paio di volte il -1, ma deve anche fare i conti coi problemi di falli, e al 25' scivola a -6 sul 45-39 di Trehub, persa dalla difesa. È il massimo vantaggio dell'incontro per le piemontesi, nonché il momento più difficile per le Lupe, che in attacco continuano a fare fatica. Ciononostante, con le unghie e con i denti Russo e compagne sono ancora lì: è proprio il capitano a restituire il -2 sul 47-45, punteggio col quale si arriva all'ultima pausa.

Milazzo restituisce il pareggio in avvio di quarto periodo, mentre la difesa a zona comandata da coach Serventi spinge le avversarie a tirare tanto (e con bassissime percentuali, 2/17) da tre punti. Dopo i 25 punti in coppia del primo tempo, Mitchell e Westbeld sono tenute a 10 nella ripesa, e così al 34' Washington trova in entrata, di forza, il canestro del controsorpasso sul 47-49. Le giallonere saliranno anche sul 47-52 al 35', prima del canestro di Reggiani che interrompe un break di 11-0.

Si lotta su ogni pallone, e si entra negli ultimi 2' ancora in pieno equilibrio sul 52-54. Westbeld avrebbe anche i liberi del pareggio, ma fa 1/2, e Pastrello punisce col 53-56 entrando nell'ultimo minuto. Il finale è vietato ai deboli di cuore.

Arianna Landi segna il -1 a 9" dalla sirena, arriva immediato il fallo su Washington che dalla lunetta sbaglia il primo ma segna il secondo (55-57), lasciando un'ultima possibilità alle padrone di casa. Reggiani prova a buttarsi dentro, ma la difesa di Kaczmarczyk oscura la vallata, e il tiro non vede neanche il ferro: ora è davvero finita, per il Fila è un altro preziosissimo successo esterno.

Il tabellino di Akronos Tech Moncalieri - Fila San Martino di Lupari 55 - 57 (16-22, 37-34, 47-45, 55-57)

AKRONOS TECH MONCALIERI: Cherubini NE, Landi* 3 (1/3, 0/3), Reggiani* 8 (4/8, 0/4), Landi, Katshitshi* 5 (2/7 da 2), Westbeld* 16 (5/9, 1/7), Mitchell* 19 (7/11, 1/3), Salvini, Trehub 4 (1/6 da 2), Nicora, Jakpa NE Allenatore: Spanu M.

Tiri da 2: 20/44 - Tiri da 3: 2/17 - Tiri Liberi: 9/14 - Rimbalzi: 39 8+31 (Westbeld 13) - Assist: 15 (Landi 5) - Palle Recuperate: 7 (Mitchell 4) - Palle Perse: 15 (Reggiani 4)

FILA SAN MARTINO DI LUPARI: Washington* 16 (6/11, 0/2), Guarise NE, Verona 2 (1/3 da 2), Milazzo* 8 (2/5, 1/5), Ianezic 3 (1/3 da 3), Pastrello* 5 (1/3, 1/3), Russo 6 (2/5, 0/3), Kaczmarczyk* 11 (3/10, 1/3), Arado 2 (1/2 da 2), Dedic* 4 (2/7, 0/1) Allenatore: Serventi L.

Tiri da 2: 18/46 - Tiri da 3: 4/20 - Tiri Liberi: 9/13 - Rimbalzi: 43 12+31 (Kaczmarczyk 11) - Assist: 9 (Milazzo 2) - Palle Recuperate: 5 (Washington 2) - Palle Perse: 15 (Washington 4)

Arbitri: Dionisi A., Lupelli L., Grappasonno F.