Colpo grosso del Fila, le Lupe espugnano il PalaTagliate di Lucca con un netto 60-75

Arriva la prima vittoria esterna in campionato per il Fila, che una settimana dopo l’affermazione con Moncalieri fa il bis, e rompe il ghiaccio anche in trasferta. Una grande prova di squadra, quella sfoderata dalle ragazze di coach Serventi su un campo difficile come il PalaTagliate di Lucca.

Le Lupe, costrette ancora a rinunciare a Ianezic oltre a Guarise, ma con la rientrante Pastrello, hanno tenuto la testa avanti praticamente per tutta la gara, e alla fine si sono portate a casa due punti davvero preziosi.

La partita - Si parte subito con la tripla di Morrison, ma dall’altra parte Milazzo mette presto in ritmo anche l’attacco giallonero. È con la bomba di Washington che il Fila trova il primo vantaggio al 3′, sul 5-7, in un avvio in cui le squadre si dimostrano ispirate dalla lunga distanza. Kaczmarczyk infatti risponde a Natali, e poi si iscrive al three-point contest anche Dedic, col canestro dell’8-13 (7′). Dall’altra parte sblocca la situazione Tulonen con un personale 4-0, ma intanto si rivede in campo Pastrello tra le Lupe, al rientro con la maschera protettiva dopo il nuovo infortunio al naso rimediato all’Opening Day: è suo il canestro del 12-15, ma alla prima pausa c’è pieno equilibrio, col 16-17 firmato da Morrison sulla sirena.

Proprio l’americana trova anche il controsorpasso subito in avvio di seconda frazione, ma Milazzo risponde con una super tripla. San Martino prova ancora a tenere il naso avanti, anche se Morrison è già in doppia cifra, e permane l’equilibrio: 25-25 al 13′. I piazzati di un’infallibile Kaczmarczyk (13 punti a metà gara) e di Arado valgono il nuovo +4, e poi con la tripla di Russo e l’appoggio della lunga polacca (alla prima da ex al PalaTagliate) arriva il massimo vantaggio del primo tempo, sul 29-38 del 18′. Ed è proprio con un margine di 9 lunghezze che le giallonere si presentano avanti all’intervallo: 33-42.

Appena si rientra dall’intervallo lungo, Dedic porta per la prima volta in doppia cifra il vantaggio, anche se dall’altra parte le risponde prontamente Treffers. San Martino pare rientrata con l’atteggiamento giusto e tiene il margine, che al 25′ tocca le 14 lunghezze (38-52) quando Russo trova benissimo Arado in contropiede. All’ultima pausa il tabellone dice +13 Fila (45-58), grazie alla “magata” sulla rimessa che permette a Pastrello di trasformare un’azione da 2 secondi sul cronometro in 2 punti.

Nessuno vuole mollare, ma il Fila è attento a non concedere alcun margine per la rimonta, rispondendo colpo su colpo. Ancora le ex Pastrello e Russo fanno +15 (48-63 al 33′), e poi la bomba di Milazzo (autrice anche di 7 assist) del 52-68, nonostante manchino ancora 4′, fa partire i titoli di coda. Finirà 60-75, fra gli applausi dei tifosi sanmartinari accorsi in toscana per sostenere le Lupe.

Nel prossimo weekend per loro un’altra difficile sfida con Sesto San Giovanni: la palla a due al PalaLupe è posticipata alle 19.30.

Il tabellino di Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca - Fila San Martino di Lupari 60 - 75 (16-17, 33-42, 45-58, 60-75)

GESAM GAS E LUCE LE MURA LUCCA: Pellegrini, Cappellotto, Treffers* 11 (5/9 da 2), Natali* 14 (3/5, 2/7), Tulonen 6 (2/4, 0/2), Parmesani*, Miccoli* 4 (2/10, 0/3), Valentino, Gilli 3 (1/2 da 2), Frustaci 8 (1/2 da 2), Morrison* 14 (4/9, 2/6) Allenatore: Andreoli L.



Tiri da 2: 18/45 - Tiri da 3: 4/18 - Tiri Liberi: 12/20 - Rimbalzi: 42 14+28 (Treffers 10) - Assist: 10 (Morrison 4) - Palle Recuperate: 6 (Treffers 1) - Palle Perse: 17 (Morrison 4) - Cinque Falli: Parmesani

FILA SAN MARTINO DI LUPARI: Washington* 9 (1/7, 1/2), Verona, Milazzo* 12 (2/3, 2/7), Ianezic NE, Pastrello 8 (2/5, 1/3), Frigo, Russo* 11 (4/7, 1/5), Kaczmarczyk* 15 (6/6, 1/3), Arado 5 (2/2 da 2), Diakhoumpa NE, Dedic* 15 (5/12, 1/2) Allenatore: Serventi L.

Tiri da 2: 22/42 - Tiri da 3: 7/22 - Tiri Liberi: 10/16 - Rimbalzi: 42 10+32 (Washington 11) - Assist: 16 (Milazzo 7) - Palle Recuperate: 10 (Washington 4) - Palle Perse: 13 (Milazzo 3) - Cinque Falli: Dedic Arbitri: Lupelli L., Di Martino V., Castellaneta A.