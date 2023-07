Virtus Padova: Michele Antelli è il nuovo play

La Virtus Basket Padova è lieta di annunciare di aver trovato l’accordo per il prossimo campionato di Serie B Nazionale con il giocatore Michele Antelli che sarà parte del roster neroverde agli ordini di Coach De Nicolao per la stagione 2023/2024.

Playmaker di 183 cm, classe 1998, nasce e si forma cestisticamente a Cernusco sul Naviglio per poi passare alla Reyer Venezia, risultando da subito protagonista con la Nazionale a livello giovanile. Vincitore di tre edizioni consecutive della Reyer School Cup (dal 2015 al 2017), non ancora ventenne esordisce la stagione successiva in maglia Rucker San Vendemiano nel campionato di Serie B 2017/2018 mettendo in mostra le sue qualità producendo 9.5 punti, 3.3 assist e 1.6 recuperi a partita. L’ottima annata gli vale la chiamata nella Nazionale Under 19 di Coach Capobianco per il Mondiale di categoria in Egitto: dopo aver sconfitto nella fase finale del torneo avversarie del calibro di Spagna e Lituania, ottiene la medaglia d’argento perdendo solo in Finale contro il Canada del futuro Knicks RJ Barret. Le prestazioni in maglia azzurra e la positiva stagione d’esordio a San Vendemiano aprono ad Antelli le porte dell’A2 con Orzinuovi (2017/2018), Piacenza (2018/2019) e infine a San Severo dove, nell’arco di due stagioni, si ritaglia un ruolo importante sotto la guida di Coach Lino Lardo.

Nella stagione 2021/2022 Antelli accetta la proposta della NPC Rieti in Serie B, che gli offre un ruolo da protagonista come play titolare, e non delude le aspettative: nella Regular Season mette a referto 9.3 punti, 4 assist e 1.9 recuperi di media a partita, portando Rieti ai Play Off e uscendo solo contro Agrigento, poi vincitrice dei Play Off. Nell’ultima stagione veste la maglia della Fulgor Omegna confermando sostanzialmente le cifre fatte registrate a Rieti con una RS da 9.4 punti, 3.2 assist e 1.8 recuperi, contribuendo poi nei PlayIn a garantire alla squadra piemontese l’accesso alla nuova Serie B Nazionale.

Michele Antelli con le prime dichiarazioni in neroverde si presenta così: “Non ho avuto dubbi nella scelta di Padova: ho sempre apprezzato la Virtus come società, avendo negli anni visto la crescita del progetto sia a livello giovanile che di prima squadra. In particolar modo nelle ultime stagioni si è vista l’impronta data da Coach De Nicolao, che conoscevo e con cui ho sempre avuto un ottimo rapporto sin dai tempi delle giovanili in Reyer. Quando il Coach mi ha chiamato ero già convinto. Il suo tipo di gioco è il basket che mi piace, fatto di velocità e dinamismo, che trova nell’aggressività difensiva la chiave per poi concretizzare in attacco. La parte del gioco che io ho sempre preferito è proprio questa: difendere forte e giocare poi per i compagni, mettendoli in ritmo per aiutarli a finalizzare. Della squadra attuale conosco bene Andrea Scanzi, con cui ho giocato ai tempi di Orzinuovi, e con cui ho un buonissimo rapporto. Sicuramente anche questa una motivazione extra alla base della mia decisione di venire a Padova, città che mi ha sempre colpito per la sua bellezza, la sua dinamicità e l’aria giovane che si respira.”

Il giocatore lombardo, conclude: “Il campionato che ci aspetta sarà davvero apertissimo e credo molto livellato: andremo ad affrontare grandi squadre e saremo impegnati in trasferta su campi davvero caldi. Anche le altre squadre stanno allestendo roster molto competitivi e per questo noi, come squadra, dovremo essere pronti a tutto, dando sempre il massimo e rendendo un fortino il nostro palazzetto. “